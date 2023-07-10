Україна стане членом НАТО, щойно дозволять обставини - Гойсен

Крістоф Гойсен визнав, що вступ України до НАТО залишається неможливим.

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Україна вступить в НАТО, як дозволять обставини / колаж: Главред, фото: УНІАН, Укрінформ

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що на саміті НАТО Україна має отримати від союзників сигнал про те, що вона "належить до євроатлантичної родини" і її слід запросити до вступу, щойно дозволять обставини.

Крістоф Гойсен визнав, що вступ України до НАТО залишається неможливим, доки триває поточна фаза війни, оскільки це означало би пряме втягнення Альянсу у війну. Проте він вважає, що союзники у Вільнюсі мають надіслати сигнал, "що Україна є частиною родини НАТО", передає Spiegel.

"Україна має стати і членом НАТО, щодо умови це дозволятимуть", - зазначив Гойсен.

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Одночасно він висловився за продовження максимальної військової підтримки України, включно із західними винищувачами F-16, наголосивши, що йдеться про її виживання як держави.

Говорячи про потенційні мирні переговори, Гойсен відкинув ідеї про якісь "гарантії безпеки" для Москви чи відновлення попереднього ставлення до очільника Кремля у геополітиці.

"Росія порушила усі договори, які укладала. Було би просто насмішкою давати Путіну якісь безпекові гарантії", - зазначив він.

Крістоф Гойсен вважає, що про якесь повернення Путіна у "перші ряди" міжнародної політики не може бути мови і після мирних переговорів з Україною.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що Пономарьов пояснив, коли станеться вступ України до НАТО та які перспективи. Він також додав, що важливо готувати НАТО до того, що в Росії буде зміна влади, тому треба визначатися і займати якусь позицію.

Німеччина хоче заблокувати заявку України на членство в НАТО. Німеччина та США попередили, що вступ України до НАТО може перерости у активну війну між НАТО та Росією.

Байден підтримав спрощений вступ України до НАТО. Байден, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц, були серед тих, хто не бажав виходити за рамки зобов'язань, взятих на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, щодо того, що Україна одного разу стане членом Альянсу.

Україну будуть готові прийняти до НАТО. Майбутнє України - у Північноатлантичному альянсі, країни Заходу солідарні з Києвом і продовжать демонструвати свою підтримку, сказав Єнс Столтенберг.

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