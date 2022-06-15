Україну теж приймуть: Макрон запропонував Європі новий союз

Макрон / Reuters, УНІАН

Французький лідер Еммануель Макрон придумав нове політичне співтовариство для держав, які поділяють загальний набір демократичних цінностей. Як повідомляє видання Радіо Свобода, його членами можуть стати країни, які хочуть отримати членство в ЄС, в тому числі і Україна.

Дане співтовариство не буде "альтернативою" розширення Євросоюзу, а також не замінить Раду Європи і ОБСЄ.

Нова спільнота ЄС

Нове політичне співтовариство буде відкрито для європейських держав, які поділяють загальний набір демократичних цінностей, незалежно від членства в ЄС або характеру їх поточних відносин з блоком.

У документі зазначено, що ця пропозиція не є "заміною" або "альтернативою" політиці розширення ЄС і не замінить інші політичні органи, такі як Рада Європи або ОБСЄ.

Пропозиція передбачає "легку юридичну структуру" з правом приймати рішення, яка збирається кілька разів на рік на рівнях глав держав, урядів і міністрів

Пропозицію обговорять глави держав ЄС на саміті в Брюсселі 23-24 липня. На саміті також буде розглянуто висновок Єврокомісії за заявками на членство України, Грузії та Молдови.

За даними кількох джерел Радіо Свобода, комісія має намір рекомендувати надати статус кандидата з деякими умовами, принаймні, для України та Молдови, хоча, ймовірно, не всі 27 країн-членів ЄС підтримають цю рекомендацію.

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Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, але і борг Європи.

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