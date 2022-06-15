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Українцям доведеться продовжувати переговори з Росією: Макрон зробив неоднозначну заяву

15 червня 2022, 14:54

Президент Франції Еммануель Макрон посилив свою риторику щодо Росії, але заявив про необхідність переговорів з Москвою.

Макрон Україна
Еммануель Макрон зробив неоднозначну заяву щодо війни / Колаж Reuters, УНІАН

Французький президент Еммануель Макрон стверджує, що офіційному Києву необхідно піти на переговори з верхівкою країни-агресора, Росії ‒ тобто з Кремлем. Про це він заявив у свіжому коментарі Radio Free Europe Radio Liberty.

"Ми зробимо все, щоб зупинити військові сили Росії, допомогти українцям і їх армії і продовжувати переговори", – сказав президент Франції, виступаючи на НАТІвській базі в Румунії.

Далі, згідно з планом візиту, Макрон поїде в молдовську столицю Кишинів ‒ для проведення консультацій з місцевим президентом Майєю Санду. Завтра, як повідомляють ЗМІ, 16 червня він повинен відвідати Київ з візитом ‒ разом з німецьким канцлером Олафом Шольцем, італійським прем'єром Маріо Драгі і румунським президентом Клаусом Йоханнісом.

"Нам потрібно підтримати Україну", - сказав Макрон на спільній пресконференції з Йоханнісом на базі НАТО.

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Плани візиту Макрона і Шольца до Києва

Італійське видання La Stampa 13 червня повідомило, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон повинні приїхати в Україну 16 червня. Мета візиту - підтвердження підтримки політики президента Володимира Зеленського.

Як вважають журналісти, приїзд лідерів Франції, ФРН та Італії відбудеться за день до того, як Єврокомісія представить висновок за заявкою України на отримання статусу країни-кандидата в ЄС.

Заступник офіційного представника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер підтвердив плани Шольца щодо поїздки до Києва, проте конкретних дат візиту не назвав.

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Автор: Єгор Бунін
Еммануель Макрон війна Росії та України
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