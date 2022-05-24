"Нам не потрібно 15 років для вступу в ЄС": Шмигаль назвав мету України на найближчі роки

Денис Шмигаль / pixabay, Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що український народ власною кров'ю довів, що заслуговує бути рівноправним членом Європейського Союзу.

"Ми активно впроваджуємо європейські правила практично в кожному секторі економіки і сфері суспільних відносин. Вступ України до ЄС - це наша ключова геополітична мета на найближчі роки. Для цього нам не потрібно 15 років. Багато європейських лідерів це розуміють. Так само як вони розуміють, як сильно змінилася геополітична карта Європи і світу після розв'язаної Росією війни", - підкреслив глава уряду.

За словами прем'єра, Україна може дати дуже багато оновленій Європі:

продовольча безпека,

енергетичний перехід,

діджиталізація,

новий перспективний ринок,

нові можливості для інвестицій,

посилення колективної європейської безпеки.

"Український народ власною кров'ю довів, що ми гідні бути рівноправним членом Європейського Союзу. Тому ми сподіваємося і будемо переконувати наших союзників наступного місяця надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Це продемонструє, що європейські країни дійсно поважають цінності боротьби за свободу і демократію, яку вони колись набували так само, як Україна зараз",-заявив Шмигаль.

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Плани України щодо вступу до Євросоюзу

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас раніше зробив заяву, згідно з якою Україна вже в червні може отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС. За його словами, країни наднаціональної освіти повинні з'ясувати, наскільки держава відповідає Копенгагенським критеріям.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 17 квітня сказав, що Україна заповнила опитувальник про статус країни-кандидата в ЄС. Київ очікує рекомендацій Єврокомісії.

9 травня президент Володимир Зеленський під час розмови з керівником Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в Євросоюз. Єврокомісія повинна підготувати звіт, який передадуть на розгляд Євроради.

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