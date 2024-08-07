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Україну очікує нищівний землетрус: які області та коли зачепить

Степан Гафтко
7 серпня 2024, 02:07
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Україна може стати епіцентром нищівного землетрусу в найближчий час, який відбудеться в зоні Вранча.
Україну очікує нищівний землетрус: які області та коли зачепить
Землетрус в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

За повідомленнями вчених Україна може опинитись в епіцентрі сейсмологічної активності і відчути землетрус магнітудою до 8 балів. Про це повідомляє ресурс Т4.

В сейсмологічній зоні Вранча, епіцентр якої знаходиться в румунських Карпатах, може в найближчі роки трапитись потужний землертрус, який зачепить і територію України.

Що таке землетрус

Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія.

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Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі.

Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети.

Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

Вчені наразі аналізують отримані дані та визначають, наскільки може стати цей землетрус руйнівним та які області він зачепить.

Незвичайні явища в Україні та на Землі

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили І рівень небезпечності у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. У Карпатах оголосили ІІ рівень небезпечності.

Також стало відомо, що комета A117uU, яка була потенційно небезпечною для Землі, була відкинута гравітацією Сатурна.

Також вчені повідомили, що в 21 столітті Землю може чекати катастрофа з космосу – це не метеорит і не нашестя НЛО. Планету може поглинути "аномальний монстр".

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