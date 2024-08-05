Країну атакує надпотужний шторм: синоптики попереджають про сильну небезпеку

У багатьох областях України синоптики попереджають сильні дощі та грози.

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Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні 6 серпня буде штормовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. У Карпатах оголосили ІІ рівень небезпечності. Там будуть дуже сильні дощі.

Водночас слід зазначити, що у багатьох областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 6 серпня буде комфортна температура повітря. Водночас вже з 13-14 серпня температура в Україну повернеться спека. Температура повітря може підвищитись до +40 градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: ventusky

Погода 6 серпня

В Україні 6 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у західних, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Київській, Черкаській та Миколаївській областях. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, на заході країни 18-23°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 6 серпня в Україні буде штормова погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+32 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: meteoprog

Погода 6 серпня у Києві

У Києві 6 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриває небезпечна погода – похолодає і будуть грозові дощі. Температура повітря по всій державі суттєво знизиться, також багато областей можуть накрити дощі з грозами, зазначила синоптик Наталія Діденко.

Також раніше повідомлялося, що дуже сильна магнітна буря атакувала країну – стало відомо, коли закінчиться цей шторм. Магнітна буря вже досягла своєї пікової потужності – майже 8 балів.

Нагадаємо, Землю накрили потужні сонячні бурі, будуть збої зі зв'язком – названо терміни. 15 спалахів сталися разом із виверженнями плазми або корональними викидами маси. Скоро потоки плазми можуть досягти Землі.

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