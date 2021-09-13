Українські туристи потрапили в страшну аварію в Туреччині: в МЗС розповіли подробиці

У Туреччині біля містечка Ментеше в провінції Мугла сталася ДТП за участю туристичного автобуса. Як відомо, в ньому знаходилися українські туристи.

Представник міністерства закордонних справ Олег Ніколаєнко розповів, що за попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України.

Він уточнив, що 35 українських туристів отримали травми легкої та середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну медичну допомогу.

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"Загроз їхньому життю, на щастя, немає", - додав Ніколаєнко, передає 24 канал.

Як раніше писали турецькі ЗМІ, ймовірно, водій, який є громадянином Туреччини, не впорався з керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії.

Ніколенко підкреслив, що консульство України в Анталії взаємодіє з турецькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП.

"Дипломати вже встановили зв'язок з туристичним оператором і страховою компанією, яка повинна покрити витрати на лікування. Крім цього, консул має намір відвідати постраждалих українців в лікарні", - сказали в МЗС.

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Турецьке видання DHA повідомляє, що аварія трапилася вранці 13 вересня, приблизно о 7:30. Автобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся там з іншим автобусом.

На місце події оперативно прибули турецькі екстрені служби. Місцева поліція вже почала розслідування інциденту.

Як раніше повідомляв Главред, в Австрії у вівторок, 31 серпня нинішнього року, сталася смертельна автоаварія за участю сім'ї українців - подружньої пари та двох маленьких дітей.