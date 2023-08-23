"Треба більше людей": Зеленський заговорив про посилення мобілізації

Президент України зазначив, що українське військове командування хоче отримати можливість мобілізовувати більше людей.

https://glavred.net/ukraine/treba-bilshe-lyudey-zelenskiy-zagovoriv-pro-posilennya-mobilizaciji-10495279.html Посилання скопійоване

В Україні можуть посилити мобілізацію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

В Україні може посилитись мобілізація. З таким проханням звертається українське військове командування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізовувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки зарано говорити.

"Але спершу треба розуміти хто і як це робить. Тож питання військкоматів і ВЛК треба пришвидшити. Це треба привести в порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, як збільшувати і ким та чим", - сказав Зеленський.

відео дня

Нагадаємо, після скандальних корупційних справ за участі співробітників ТЦК Зеленський звільнив всіх обласних воєнкомів. Президент України підписав указ про звільнення воєнкомів №491/2023.

Скандали з військкомами

Одеський воєнком Євген Борисов під час повномасштабної війни придбав собі дороге майно за кордоном на мільйони доларів. Після отримання підозри Борисов, вже звільнений зі служби, намагався втекти з України. Затримали Одеського "воєнкома" в Києві 24 липня. Його майно заарештовано.

У зв'язку зі скандалом президент Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку військкоматів і територіальних центрів комплектування.

Національна поліція України на Дніпропетровщині провела обшуки у обласного воєнкома Анатолія Пікало, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

За даними слідства, за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпро.

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати собі будинок. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.