"Треба більше людей": Зеленський заговорив про посилення мобілізації

В Україні може посилитись мобілізація. З таким проханням звертається українське військове командування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.
Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізовувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки зарано говорити.
"Але спершу треба розуміти хто і як це робить. Тож питання військкоматів і ВЛК треба пришвидшити. Це треба привести в порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, як збільшувати і ким та чим", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, після скандальних корупційних справ за участі співробітників ТЦК Зеленський звільнив всіх обласних воєнкомів. Президент України підписав указ про звільнення воєнкомів №491/2023.
Скандали з військкомами
Одеський воєнком Євген Борисов під час повномасштабної війни придбав собі дороге майно за кордоном на мільйони доларів. Після отримання підозри Борисов, вже звільнений зі служби, намагався втекти з України. Затримали Одеського "воєнкома" в Києві 24 липня. Його майно заарештовано.
У зв'язку зі скандалом президент Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку військкоматів і територіальних центрів комплектування.
Національна поліція України на Дніпропетровщині провела обшуки у обласного воєнкома Анатолія Пікало, якого підозрюють у незаконному збагаченні.
За даними слідства, за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпро.
Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати собі будинок. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.
Інші новини:
- Тіла росіян спливають у річці, РФ намагається уникнути протестів - ЗСУ
- "На днях побачите": Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму
- У Криму пролунали потужні вибухи і стрілянина: Кримський міст закритий