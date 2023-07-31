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ГУР - про удари БПЛА по Москві: в глухий кут йде режим Путіна і вся Росія

Андрій Ганчук
31 липня 2023, 13:58 оновлено 31 липня, 14:05
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Навіть жителі столиці країни-агресора Росії Москви вже розуміють, що розв'язана проти України війна не йде за жодним планом, зазначив Андрій Юсов.
Путін, Дрони Москва
Злочини Кремля призводять в глухий кут не тільки режим Путіна, але і всю Росію - ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Перенесення війни на територію країни-окупанта Росії – нова реальність, до якої росіянам слід звикати. Злочини Кремля приводять у глухий кут не тільки режим кремлівського директора Володимира Путіна, але і всю країну. Кремль намагається не коментувати атаку безпілотниками Москви, щоб не розчарувати жителів столиці, які вже розуміють, що все йде не "за планом". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він сказав про те, що росіяни повинні розуміти наслідки війни проти України. Перенесення її до Росії – закономірність, а злочини ведуть у глухий кут не тільки кремлівський режим, але і всю російську державу.

"Це норма і нова реальність, до яких росіяни повинні звикати. Бізнес у РФ повинен розуміти, що злочини Кремля приводять у глухий кут не тільки режим Путіна, але і всю країну. Навіть жителі Москви розуміють, що нічого не йде за планом", - зазначив Юсов.

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За його словами, у кремлівській директорській намагаються замовчувати атаку дронів на Москву, щоб розчарувати москвичів, які вже й самі розуміють – все не так, як обіцяла влада.

"Для Путіна це надзвичайно чутливий момент, вони бояться настроїв всередині самої Москви. Путін робить вигляд, що нічого не сталося, приїхав на парад, нічого не говорив про втрати. Будують альтернативну картинку, яка все більше розривається з реальністю", - підкреслив Андрій Юсов.

Атака дронами Москви 30 липня

У столиці країни-агресора Росії Москві, а також Московській області, вночі 30 липня пролунали вибухи. Пізніше з'ясувалося, що Москву атакували дрони. В результаті були пошкоджені будівлі і офіси ділового центру Москва-Сіті. Там знаходяться офіси трьох Міністерств РФ. Міноборони окупантів звинуватило в ударі так званий "київський режим", але жодних доказів наведено не було.

У Повітряних силах ЗСУ оцінили удари дронів по центру Москви. Зокрема, спікер ПС Юрій Ігнат зазначив, що "вони отримали те, що хотіли".

"У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна "не стосується" - вона вже стосується", - підкреслив Ігнат.

Глава Кремля Володимир Путін з'явився на публіці після атаки дронів на Москву. Він вирішив не коментувати інцидент, а в печалі і напруженості провів парад морського флоту окупантів РФ.

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