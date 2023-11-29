Україні дали рекомендації для вступу до НАТО: Столтенберг повідомив деталі

В НАТО відзначили успіхи України в проведенні реформ під час повномасштабної війни із Росією.

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Столтенберг повідомив, що потрібно зробити Україні для вступу до НАТО / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Міністри закордонних справ країн НАТО надали Україні рекомендації щодо перших етапів реформ для приєднання до Альянсу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі.

"Ми обговорювали членство в НАТО і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людей. І Україна зараз набагато ближче до НАТО як ніколи раніше. І ми далі підтримуємо її боротьбу за свободу та її шлях до НАТО", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що він вражений, як Україна взагалі проводить ці реформи під час повномасштабного вторгнення Росії.

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"Були конкретні зміни в законодавстві. Також відбуваються зміни щодо безпеки й Україна модернізує свої структури з розвідки", - розповів Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що вирішення питання боротьби з корупцією та тероризмом є важливим для України. Такі заходи не лише допомагають протистояти Росії як агресору, але й сприяють укріпленню країни, роблячи її сильнішою та наближаючи до членства в НАТО.

За його словами, однією з тем сьогоднішньої зустрічі є те, як країни-члени НАТО можуть співпрацювати з Україною в цих питаннях. Він додав, що міністри закордонних справ країн НАТО вдалось обговорили програму роботи, спрямовану на поглиблення питання модернізації українського суспільства.

"Частина законів, частина кроків вже була зроблена, імплементована. Ми бачимо певні кроки щодо боротьби з корупцією і це процес, який триває", - додав генсек Альянсу.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що кожен, хто пропонує Україні територіальний компроміс в обмін на членство в НАТО, повинен спочатку розглянути можливість такого кроку на своїй території.

Як йдеться у статті The Wall Street Journal, деякі західні чиновники пропонували керівництву України угоду, що передбачала територіальні поступки Росії в обмін на членство в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) чи Європейському Союзі (ЄС).

Після завершення гарячої фази війни Україна може стати членом НАТО у квітні 2024 року. Таку думку висловив Юрій Романюк, член Атлантичної ради, голова ГО Україна в НАТО.

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