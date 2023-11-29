УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Території в обмін на вступ до НАТО: Кулеба прокоментував компроміс із Росією

Юрій Берендій
29 листопада 2023, 11:22
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба запропонував віддати частину своїх територій Росії перш ніж пропонувати такі компроміси з агресором для України.
Території в обмін на вступ до НАТО: Кулеба прокоментував компроміс із Росією
Кулеба відреагував на пропозицію поступок заради членства в НАТО / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Ті, хто висловлює пропозиції щодо територіальних компромісів України в обмін на членство в НАТО, повинні спочатку розглянути можливість таких кроків щодо своїй територій. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з журналістами в штаб-квартирі НАТО в рамках засідання Ради Україна-НАТО.

"Нехай ці люди запропонують урядам своїх країн віддати території, віддати людей. І якщо ті країни на це погодяться, то я готовий вислухати їх аргументи", - сказав він.

Кулеба додав, що іншим завжди легше надавати поради здаватися та йти на компроміси.

відео дня

"Але, перш ніж радити, нехай спершу самі так вчинять", - запропонував голова МЗС.

Міністр закордонних справ стверджує, що Україна ніколи не відмовиться від поставленої мети в війні.

"Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною і ніщо нас не зупинить (у її втіленні)", – наголосив міністр.

Міністр закордонних справ відмовився визнавати наявність тупика на фронті, коротко зауваживши: "Глухого кута немає". Крім того, він повторив заклик до США та інших країн НАТО про надання військової підтримки Україні.

"Найкращий шлях уникнути участі ваших солдатів у бойових діях – це допомогти тим, хто веде війну. Ви даєте зброю – ми б’ємося, це чесна домовленість".

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глави Міністерств закордонних справ країн НАТО планують узгодити рекомендації для України стосовно її потенційного вступу в Альянс. Інформацію про це оприлюднив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції.

Раніше він також зазначав, що всі члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) одноголосно визнають можливість того, що Україна приєднається до Альянсу у майбутньому.

За словами колишнього генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Андерса Фога Расмуссена, у ході обговорення майбутніх гарантій безпеки для України, окремі представники НАТО можуть згодитися на розгляд можливості розташування своїх військ на українській території.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні НАТО
Реклама

Головне за день

Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ: експерт розповів про важкі бої за Бахмут

Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ: експерт розповів про важкі бої за Бахмут

12:56 Україна
Що змінюється з 1 грудня: перевірки бізнесу, новий формат сплати єдиного податку та субсидії у Пенсійному

Що змінюється з 1 грудня: перевірки бізнесу, новий формат сплати єдиного податку та субсидії у Пенсійному

11:30 Україна
На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада топ-окупантів

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада топ-окупантів

11:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:57

Потрібно знайти ведмедя на малюнку за 11 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

12:56

Окупанти задумали підступний план проти ЗСУ: експерт розповів про важкі бої за Бахмут

12:54

Коли Путін погодиться на мир в Україні: у Reuters розповіли, чого чекає диктатор

12:44

Знищено десятки окупантів: у Мережі дізналися про удар по авіабазі РФ у КримуВідео

12:41

Занадто м'яко покарали: прокуратура оскаржила вирок Ступці за п'яне ДТП

Фронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - ЧерникФронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - Черник
12:21

Чи можна солити сало йодованою сіллю: несподівана відповідь для господинь

12:18

Церковне свято 30 листопада: що не можна робити в день Андрія Первозванного

12:08

Несподіване весілля: відома українська співачка таємно вийшла заміж за іноземця

12:02

Гороскоп на завтра 30 листопада 2023: Раку - сварка, Рибам - великі неприємності

Реклама
11:53

РФ готова масовано бити по Україні: у ЗСУ попередили про загрозу атак

11:30

Що змінюється з 1 грудня: перевірки бізнесу, новий формат сплати єдиного податку та субсидії у Пенсійному

11:26

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада топ-окупантівФото

11:25

Загроза оточення Куп'янська: експерт назвав ймовірний напрямок удару РФ

11:25

Не буде жити з тим, хто не платить: Сєдокова пішла від чоловіка

11:22

Території в обмін на вступ до НАТО: Кулеба прокоментував компроміс із Росією

11:09

Хотіли атакувати військовий аеродром: у ЗСУ розповіли про нічну атаку дронів на Хмельниччині

10:32

Гороскоп Таро на грудень 2023: Терезам - новина, Стрільцям - любов, Скорпіонам - щастяВідео

10:29

Ворог застосовує поранених як "живий щит": офіцер ЗСУ розкрив втрати росіян

10:04

До Дня Збройних сил України телеканал 2+2 покаже спецпроєкт про оборону Харкова

09:53

Крок вперед для України: полковник ЗСУ повідомив, від чого залежатиме перемога

Реклама
09:53

Загроза спецоперацій агентури РФ: генерал СБУ прокоментував отруєння дружини Буданова

09:11

Температурні "гойдалки", хуртовини, тумани: якою буде погода в грудні 2023

08:58

Генерал-розвідник розкрив сценарій отруєння керівництва ГУР і дружини Буданова

08:17

"Особиста помста": ексглава СЗР розповів, хто і навіщо отруїв дружину Буданова

08:15

Місячний календар 30 листопада 2023: пасивна енергетика доби принесе конфлікти

08:10

Ціною життя українців Захід розраховує на власне життяПогляд

08:05

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українська армія просунулася вперед – ISW

07:37

Гороскоп на грудень 2023 для Риб: нові мрії, премія та хороші новиниВідео

07:31

Був обличчям пропаганди: в Україні "самоліквідувався" генерал-майор армії РФ

06:58

ЗСУ атакували на лівому березі Херсонщини: в ISW розкрили подробиці

06:10

Як ми ведемо наймасштабнішу війну на континенті за останні вісімдесят роківПогляд

05:31

Що чекає на Козерогів у грудні 2023 року: гороскоп від Анжели ПерлВідео

05:05

Зірка серіалу "Усі жінки відьми" похизувалася наливними формами на пляжі

04:40

Божевільний Кіркоров назвав свої перероблені сідниці "моїм алмазом"

04:00

Унікальна оптична ілюзія: лише найрозумніші можуть знайти тварину за 11 секунд

03:30

Як прибрати гостроту в борщі: 5 способів пом’якшити смак переперченої страви

02:45

Немає шляху до швидкої перемоги: з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

02:10

Чоловік розповів геніальний метод, як швидко розморозити лобове скло автомобіля

01:34

Як почистити килими в домашніх умовах: 3 інгредієнти, які є у вас на кухні

00:49

Зеленський став "мрійником року" за версією Politico

Реклама
00:36

Вперше за 6 років: ексдружина мера Кличка повернулася в Україну

00:13

"Чудодійний напій": чим корисна вода з часником натщесерце і як її приготувати

00:06

Відповідь на блокаду кордону: українці в Польщі блокують дороги

28 листопада, вівторок
23:44

Чому Софія Ротару стала самітницею та перестала з'являтися на публіці - ЗМІ

23:05

Засмаглий Дубайський патріот: путініста Газманова сфотографували на пляжі курорту

22:54

Радість ще наздожене: трьом знака зодіаку пощастить до кінця року

22:47

Повісився колишній наречений Волочкової

22:45

Гроші від продажу Абрамовичем "Челсі" хотіли віддати Ізраїлю, а не Україні - Telegraph

22:33

Це останнє: Енріке Іглесіас приголомшив шанувальників неприємною новиною

22:08

Для України прийняли важливе рішення: що буде з відключеннями світла

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти