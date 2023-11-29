Території в обмін на вступ до НАТО: Кулеба прокоментував компроміс із Росією

Ті, хто висловлює пропозиції щодо територіальних компромісів України в обмін на членство в НАТО, повинні спочатку розглянути можливість таких кроків щодо своїй територій. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з журналістами в штаб-квартирі НАТО в рамках засідання Ради Україна-НАТО.
"Нехай ці люди запропонують урядам своїх країн віддати території, віддати людей. І якщо ті країни на це погодяться, то я готовий вислухати їх аргументи", - сказав він.
Кулеба додав, що іншим завжди легше надавати поради здаватися та йти на компроміси.
"Але, перш ніж радити, нехай спершу самі так вчинять", - запропонував голова МЗС.
Міністр закордонних справ стверджує, що Україна ніколи не відмовиться від поставленої мети в війні.
"Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною і ніщо нас не зупинить (у її втіленні)", – наголосив міністр.
Міністр закордонних справ відмовився визнавати наявність тупика на фронті, коротко зауваживши: "Глухого кута немає". Крім того, він повторив заклик до США та інших країн НАТО про надання військової підтримки Україні.
"Найкращий шлях уникнути участі ваших солдатів у бойових діях – це допомогти тим, хто веде війну. Ви даєте зброю – ми б’ємося, це чесна домовленість".
Вступ України до НАТО
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глави Міністерств закордонних справ країн НАТО планують узгодити рекомендації для України стосовно її потенційного вступу в Альянс. Інформацію про це оприлюднив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції.
Раніше він також зазначав, що всі члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) одноголосно визнають можливість того, що Україна приєднається до Альянсу у майбутньому.
За словами колишнього генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Андерса Фога Расмуссена, у ході обговорення майбутніх гарантій безпеки для України, окремі представники НАТО можуть згодитися на розгляд можливості розташування своїх військ на українській території.
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