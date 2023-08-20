"НАТО в обмін на території": на Заході хочуть запропонувати Києву "угоду" – WSJ

Сполучені Штати і Німеччина не зацікавлені в перемозі агресора Росії, але побоюються "витрат і ризиків", пов'язаних з тріумфом України, пишуть журналісти.

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На Заході бояться затяжної війни в Україні - WSJ / Колаж: Главред, фото: 14-та ОМБр, УНІАН

Деякі чиновники на Заході пропонують Україні угоду, яка передбачає, мовляв, територіальні поступки країні-агресору Росії в обмін на вступ до НАТО або Євросоюзу, або ж обіцянки довгострокової військової та економічної допомоги. Ініціативи пов'язані з "невпевненістю" в тому, що війна може стати затяжною.

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що США і ключові союзники Вашингтона в Європі – зокрема, Німеччина – не хочуть перемоги окупанта Росії над Україною, проте бояться витрат і ризиків, пов'язаних з підтримкою Києва до повної перемоги.

Журналісти пишуть, що багато західних чиновників у приватних розмовах не вірять у намір Заходу дати можливість Україні самостійно визначити результат війни.

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Зокрема, існують побоювання, що максимальні цілі України, мовляв, "гарантують нескінченну війну", і щоб цього не сталося, Києву хочуть запропонувати "компроміс": територіальні втрати в обмін на вступ до НАТО або ЄС, або ж обіцянки подальшої підтримки.

У WSJ пояснюють таку позицію прагненням Заходу стримати негативний вплив війни Росії проти України на світову економіку, невпевненістю у підтримці західними виборцями подальшої допомоги Києву та "невірою" у здатність ЗСУ повністю вигнати російських окупантів.

Заява в НАТО про "територіальні поступки" України

У Північноатлантичному Альянсі не виключають ситуації, за якої Україна могла б вступити до НАТО в обмін на територіальні поступки, сказав глава апарату генерального секретаря блоку Стіан Йенсен.

"Я вважаю, що одним з рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це... Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", - заявив Йенсен.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг відповів на скандальну заяву про членство України в НАТО в обмін на території. За його словами, Київ самостійно визначатиме оптимальні для себе умови на можливих перемовинах з агресором Москвою.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що слова Йенсена про "поступки України в обмін на вступ до НАТО"- фактична фіксація капітуляції Києва. Він застеріг західних чиновників від подібних заяв.

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