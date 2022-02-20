Українці не зустрінуть російських військових з розпростертими обіймами, Путін помиляється - Блінкен / колаж Reuters

Президент Росії Володимир Путін абсолютно не обов'язково отримує факти і правдиву інформацію щодо України, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Під час інтерв'ю російському опозиційному телеканалу Дождь держсекретар висловив побоювання, що Путін отримує від своїх радників невірні меседжі, а тому не володіє всією повнотою інформації про настрої в Україні, підкресливши, що українці не зустрічатимуть російську армію квітами.

"Це проблема для будь-якої системи, яка, як Росія, на жаль, перетворюється на автократію. Вона полягає в тому, що дуже мало хто говорить правду можновладцям. І мене турбує, що президент Путін абсолютно не обов'язково отримує факти і правдиву інформацію. Якщо він вважає, що в Україні російських військових зустрінуть з розпростертими обіймами, то боюся, він глибоко помиляється", - сказав Блінкен.

При цьому він зазначив, що до 2014-го року люди в Україні прихильно ставилися до Росії.

"До 2014 року, до того як Росія захопила Крим і увійшла на Донбас, щоб підтримати сепаратистів, якщо ви подивитеся на опитування громадської думки, люди в Україні дуже прихильно ставилися до Росії. Сьогодні ситуація діаметрально протилежна. 90% українців відвернулися від Росії в результаті російської агресії. До 2014 року, до Криму, до Донбасу, приєднатися до НАТО хотіли 25% українців. Сьогодні цього хочуть вже 60-65%. Своїми діями і діями Росії президент Путін наблизив те, що він, за його словами, хотів запобігти. І якщо це продовжиться, я думаю, стане тільки гірше", - висловився держсекретар США.

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На думку Блінкена, якщо Росія нападе на Україну - буде катастрофа.

"І люди, які постраждають, це насамперед прості українці. Якщо буде атака на Київ, де проживає майже три мільйони людей, - це буде катастрофа. Але я повинен також сказати, я боюся, що і росіяни постраждають. Українці не зустрінуть російських військових з розпростертими обіймами. Напроти. І, звичайно, об'єднана міжнародна спільнота дала зрозуміти, що якщо Росія знову проявить агресію стосовно України, будуть дуже серйозні наслідки", — зазначив головний дипломат США.

Можливе вторгнення Росії

Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала карту можливих цілей Росії в Україні, серед яких є Львів та Дрогобич. На думку спецслужби країни, РФ може приступити до масштабного вторгнення в другій половині лютого.

Росія перекинула до кордону з Україною вертольоти і бойову групу з танками. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies - вони показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.

18 лютого президент США Джо Байден виступив з оновленою інформацією щодо ситуації навколо України. У своєму виступі він заявив, що "бачив повідомлення про значне зростання порушень режиму припинення вогню підтримуваними Росією бойовиками, які намагаються спровокувати Україну на Донбасі". За словами Байдена, Путін прийняв рішення напасти на Україну.

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