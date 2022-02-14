США переносять своє посольство з Києва до Львова - Блінкен

США переносять своє посольство до Львова / Фото Reuters

США тимчасово переносять своє посольство з Києва до Львова через загрозу російського вторгнення в Україну, йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його словами, Державний департамент постійно моніторить ситуацію з безпекою в Україні.

"Виходячи з цього, ми перебуваємо в процесі тимчасового перенесення нашого посольства в Україні з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських сил. Посольство продовжить взаємодію з українським урядом, що координує дипломатичну діяльність в країні. Ми також продовжуємо наш інтенсивні дипломатичні зусилля з деескалації кризи", - зазначив Блінкен.

Він також запевнив, що перенесення посольства до Львова не підриває американську підтримку України. Крім того, Блінкен вкотре закликав всіх американських громадян негайно залишити Україну.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

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Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

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