США підіграють РФ: окупанти можуть сховати авіацію, поки ЗСУ чекають дозвіл на удари

Україні зараз важливо мати, як і дозволи на застосування західної зброї, так і саму зброю.

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Поки США не дозволяють бити по аеродромах, росіяни перебазовують звідти літаки / Колаж: Главред, фото: pixabay, Maxar, US Army

Україна вже декілька місяців чекає на рішення США дозволити удари далекобійним озброєнням по стратегічно важливих об'єктах вглиб країни-агресора Росії.

Штати затягують із цим, що може зіграти на руку ворогу. Про це розповів в етері "Еспресо" керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук.

За його словами, поки Україна чекає на дозвіл від США на ураження аеродромів у межах зони досяжності ATACMS, окупанти поступово перебазують свої літаки на аеродроми, що знаходяться за цією зоною.

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"Ми вже могли б убезпечити наші тилові позиції та передній край від російських КАБів. Росіяни вже передбачають, що такі дозволи на використання далекобійної зброї будуть. Американці, як навмисне, тягнуть, щоб росіяни перемістились з цих цілей", - каже Лакійчук.

Водночас він зазначив, що важливо мати не лише дозвіл на удари вглиб РФ, а й відповідне озброєння у потрібній кількості, щоб знищувати стратегічно важливі об'єкти противника.

"Це два компоненти одного процесу. Без зброї та достатньої кількості засобів ураження списки російських цілей не мають сенсу, адже цілі є, а чим їх уражати - ні. Те ж саме стосується й дозволів на ураження", - підсумував керівник безпекових програм.

Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Надання Україні дозволу від США на удари по Росії

Нещодавно США надали Україні дозвіл бити західним озброєнням по прикордонних територіях, однак питання щодо ударів безпосередньо по країні-агресору Росії все ще залишається відкритим.

Напередодні аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що атаки по військових об'єктах в далекому тилу країни-агресорки Росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій. В Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів в межах досяжності ракет ATACMS, які США надали Україні. Однак ЗСУ змушені чекати на дозвіл застосування цих ракет.

Відомо також, що Сполучені Штати Америки вже понад місяць не відповідають на запит Британії із пропозицією дозволити українським воїнам застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

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