У Криму пролунав потужний вибух: окупанти підняли гелікоптери

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У Криму сталась "бавовна" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: Telegram

12 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи лунають, російські окупанти відразу підняли в небо бойову авіацію.

У Telegram-каналі "Кримський міст" пишуть про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Але місцеві жителі говорять про "бавовну" у Красноперекопську.

"Що за бабах на південний захід від Красноперекопська?" - пишуть у Telegram-каналі.

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Над Перекопськом окупанти тут же підняли гелікоптери. Причому вибухи були такої сили, що їх чули мешканці одразу кількох сіл, розташованих поблизу.

"За нашими даними, у Красноперекопскопському районі потужність вибуху найбільше відчули ці села. Поки невідомо, що саме і де вибухнуло", - додають у повідомленні.

У Криму пролунали вибухи / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як у Севастополі сталась "бавовна":

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