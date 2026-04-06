Не через Іран: Трамп назвав реальну причину конфлікту США та НАТО

Трамп виступив із різкою критикою союзників по НАТО та зробив гучні заяви щодо Гренландії й можливого перегляду ролі США в Альянсі.

Трамп назвав реальну причину конфлікту США та НАТО

Трамп назвав першопричину скептичного ставлення до НАТО

Президент США вказав, що все почалось ще з питання Гренландії

Дональд Трамп заявив, що напруження у відносинах між США та НАТО виникло ще після його першої ініціативи щодо приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Про це він сказав під час пресконференції, передає CNN.

"Якщо чесно, то все почалося з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть її нам віддавати. І я сказав: "Бувайте, бувайте"", — сказав він. відео дня

Його заява пролунала напередодні запланованого візиту до Білого дому генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Американський президент різко розкритикував окремі країни Альянсу за відмову підтримати США у війні проти Ірану, зокрема через закриття повітряного простору або недопуск американських військових до своїх баз.

Трамп також висловив скептичне ставлення до ефективності НАТО назвавши Альянс "паперовим тигром". За його словами, союзники не надали необхідної допомоги, і натякнув, що США можуть обійтися без Альянсу, навіть попри ризик втрати ролі його фактичного лідера.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, більшість держав-членів НАТО відмовилися долучатися до американської операції проти Ірану, що викликало різку реакцію Дональда Трампа. У своїй публікації в Truth Social він розкритикував союзників і заявив, що США не потребують їхньої допомоги.

Політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів зазначив, що подібні заяви Трампа можуть свідчити про рух у бік можливого політичного дистанціювання Сполучених Штатів від НАТО.

Раніше Трамп також висловлював думку, що Альянс фактично тримається виключно на потужності США.

Інші новини:

