Розбрат у НАТО та нові перспективи: аналітик розкрив два сценарії для України

Коротко:
- Внутрішні конфлікти в НАТО можуть вплинути на підтримку України
- Є ризик радикального виходу США з альянсу
- Це може підірвати інститути ЄС і європейську безпеку
Політичний аналітик та військовослужбовець Віктор Андрусів прокоментував можливі наслідки внутрішніх конфліктів у НАТО для України та подальшої підтримки з боку союзників.
Два можливих сценарії для України
За його словами, ситуація для України може розвиватися за двома кардинально різними сценаріями. Поганий сценарій передбачає радикальний вихід Сполучених Штатів з НАТО.
"У такому випадку країни почнуть більше концентруватися на власній безпеці та накопиченні ресурсів. Це може фактично призвести до певного краху інститутів Європейського Союзу. Хоча я не вважаю це неминучим", — зазначив Андрусів в інтерв’ю Главреду.
Позитивний розвиток подій
Водночас аналітик вбачає і позитивний розвиток подій. Європейські держави можуть сприйняти кризу як сигнал для посилення власної обороноздатності та формування нового оборонного союзу.
"Україна може стати додатковою силою для Європи. Наша зовнішня політика мала б більше фокусуватися на ідеї створення європейських збройних сил замість акценту на членство в НАТО", — підкреслив експерт.
Він зауважив, що передбачити, який сценарій реалізується, складно: усе залежить від політичної волі європейських лідерів, які часто, за його словами, більше сподіваються, що ситуація якось вирішиться сама собою.
Загроза РФ для НАТО – новини по темі
Як писав Главред, генсекретар НАТО Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.
Крім того, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що країна-агресор Росія передислокує свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду про завершення війни.
Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. Він зазначив, що Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося.
Про персону: Віктор Андрусів
Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.
