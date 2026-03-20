Розбрат у НАТО та нові перспективи: аналітик розкрив два сценарії для України

Європейські країни можуть зміцнити власну оборону і переглянути роль України у новому союзі.

Вихід США з НАТО створює ризики для стабільності ЄС

Коротко:

Внутрішні конфлікти в НАТО можуть вплинути на підтримку України

Є ризик радикального виходу США з альянсу

Це може підірвати інститути ЄС і європейську безпеку

Політичний аналітик та військовослужбовець Віктор Андрусів прокоментував можливі наслідки внутрішніх конфліктів у НАТО для України та подальшої підтримки з боку союзників.

Два можливих сценарії для України

За його словами, ситуація для України може розвиватися за двома кардинально різними сценаріями. Поганий сценарій передбачає радикальний вихід Сполучених Штатів з НАТО.

"У такому випадку країни почнуть більше концентруватися на власній безпеці та накопиченні ресурсів. Це може фактично призвести до певного краху інститутів Європейського Союзу. Хоча я не вважаю це неминучим", — зазначив Андрусів в інтерв’ю Главреду.

Позитивний розвиток подій

Водночас аналітик вбачає і позитивний розвиток подій. Європейські держави можуть сприйняти кризу як сигнал для посилення власної обороноздатності та формування нового оборонного союзу.

"Україна може стати додатковою силою для Європи. Наша зовнішня політика мала б більше фокусуватися на ідеї створення європейських збройних сил замість акценту на членство в НАТО", — підкреслив експерт.

Він зауважив, що передбачити, який сценарій реалізується, складно: усе залежить від політичної волі європейських лідерів, які часто, за його словами, більше сподіваються, що ситуація якось вирішиться сама собою.

Як писав Главред, генсекретар НАТО Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Крім того, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що країна-агресор Росія передислокує свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду про завершення війни.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. Він зазначив, що Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося.

Про персону: Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

