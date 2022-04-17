"Наші сусіди не зможуть стояти осторонь ": Тука не виключив прямого втручання країн НАТО у війну

Тука не виключив прямого втручання країн НАТО російсько-українську війну / колаж УНІАН, Reuters

Якщо Україна раптом буде програвати в війні, яку розв'язала Росія, то захід буде робити більш рішучі дії.

Поразку України наші союзники не допустять, заявив у чаті на Главреді колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Якби такі дії з боку Росії відбулися пів року тому і не супроводжувалися такими нищівними ударами в першу чергу стосовно цивільного населення і до об'єктів, що не належать до військових, тоді такий сценарій (поразки України - ред.) виглядав би досить логічним. Але після того, що вже у нас сталося і ще, на жаль, буде відбуватися країни ЄС, в першу чергу, наші сусіди, а також США і Британія просто не зможуть стояти осторонь і спостерігати за знищенням України як держави",- пояснив експерт.

Тука зазначив, що якщо дії РФ зі знищення України як держави будуть більш результативними, то рівень допомоги в нашій країні істотно збільшиться.

читайте такожНададуть авто Humvee і БПЛА: США планують розширити військову допомогу Україні - The Washington Post"І в такому випадку не виключено пряме втручання деяких країн НАТО і надання військової допомоги Україні із застосуванням їх власних збройних сил. Тобто поразка України, швидше за все, Захід не допустить",- підсумував Тука.

Нагадаємо, Американське видання The New York Times з посиланням на високопоставленого західного чиновника писало, що НАТО прагне працювати з Києвом так, щоб зробити Україну "незручною для Росії". Суть в тому, щоб озброїти і навчити українців так добре, щоб Путін не захотів повторити спробу вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче відправити Збройним силам України зброю, необхідне для ефективного захисту Одеси. Таким чином Лондон хоче зірвати плани президента країни-агресора Володимира Путіна захопити південь України.

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