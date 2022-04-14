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Армія України схожа на модель НАТО, а війська РФ – це просто шок – Bellingcat

14 квітня 2022, 12:37

Українське суспільство показало високий рівень єдності і за лічені дні створило потужну самооборону, сказав Христо Грозєв.

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Рівень підготовки ЗСУ став суттєво вищим - Грозєв / УНІАН

Військо Росії з початку військового вторгнення на територію України продемонструвало свою відсталість і непрофесіоналізм. Йдеться, в першу чергу, про відсутність логістики і відхилення від централізованої стратегії. Збройні сили України, навпаки, абсолютно відрізняються від російських підрозділів і більше схожі на армії країн НАТО. Ситуація стала шоком для фахівців. Про це заявив керівник розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозев.

У інтерв'ю BBC він розповів про те, що як тільки почалася війна, армія РФ показала себе відсталою і непрофесійною. Втім, від окупантів навряд чи очікували чогось іншого, спостерігаючи за ситуацією в економіці країни.

За його словами, в першу чергу стала помітною відсутність логістики і відхилення від централізованої стратегії. Від армії РФ не чекали будь-якого "суперперформансу", але її відсталість викликала реальне здивування.

Модель розвитку Збройних сил України, на відміну від російської армії, за своєю організацією більше схожа на систему роботи країн НАТО.

"Це армійська структура командування, яка залишилася з минулого століття і абсолютно відрізняється від української, яка вже значною мірою децентралізована і схожа на модель натівських армій. З одного боку, для нас це не повинно стати несподіванкою, але все одно стало шоком", - зазначив Грозєв.

Дивіться відео на Главред - дві українські ракети Нептун підпалили військовий корабель "Москва"

При цьому журналіст акцентував увагу на тому, що рівень підготовки ЗСУ зріс. Військові навчилися оперативно діяти і приймати рішення без вказівки зверху. Згуртованість показало і українське суспільство, яке за короткочасний період сформувало сильну оборону.

читайте такожВійськові НАТО в захваті від ЗСУ: Грозєв назвав головну перешкоду вступу України до Альянсу"Найкрасивіший з цих символів – це трактористи, що створюють трактористський батальйон, батальйонна тактична група, яка вперше навіть повинна увійти до військ НАТО. Я думаю, що це хороша оцінка рівня мотивації серед населення України", - підкреслив Христо Грозєв.

Раніше глава Bellingcat Христо Грозев заявив, що стратегія війни РФ проти України давно провалилася, і наразі у Кремлі шукають, кого призначити винними у цій ситуації. Обстановка в елітах загострюється. На думку журналіста, розкол стає неминучим.

Війна Росії проти України

Міністерство оборони РФ 13 квітня звинуватило Україну в нібито "ударах" та "диверсіях" в напрямку об'єктів, які знаходяться на російській території. У відомстві вибухнули загрозою завдати ракетних ударів по "центрах прийняття рішень" , у тому числі і у Києві.

Війська України завдали удари двома ракетами Нептун по російському крейсеру Москва. В результаті військовий корабель загорівся.

В Офісі президента назвали удар по "Москві" найбільшою поразкою ВМФ Росії з часів Другої світової війни. Це найбільший потоплений військовий корабель Росії за останні декілька десятків років.

Спікер Банкової Олексій Арестович попередив Росію про те, що якщо Москва вдарить по Києву, буде завдано удару у відповідь. За його словами, в української держави є серйозні можливості для реалізації такого сценарію, а у кожної війни "є ступінь своєї ескалації".

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