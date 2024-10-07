Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ: заява МЗС

Анна Косик
7 жовтня 2024, 12:14
270
Можливість використання німецької зброї для ударів по РФ не виключають, однак про дальність удару публічно наразі відмовляються говорити.
Бербок, ракетный удар
Деталі щодо глибини ударів публічно обговорювати не будуть / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Annalena Baerbock

У Німеччині не виключають надання дозволу Україні на застосування переданого озброєння для ударів по країні-агресору Росії. Про це заявила очільниця МЗС країни Анналена Бербок, пише Tagesschau.

За її словами, Україна має мати змогу завдавати ударів у відповідь не тільки на власній території. При цьому можливу глибину ударів по РФ обговорювати публічно вона відмовилась.

"Право України на самооборону не означає, що ракета повинна спочатку перетнути кордон або потрапити в таке місто, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти", - наголосила міністр.

відео дня

Бербок додала, що йдеться саме про превентивні заходи для запобігання майбутніх атак агресора, наприклад, знищення пускових майданчиків РФ, якщо це буде необхідно.

Очільниця МЗС Німеччини попередила, що обговорюватись на загал масштаб заходів для ефективного стримування ворога не буде, щоб не зіграти на руку країні-агресору.

Що таке Tagesschau?

Tagesschau — німецька національна та міжнародна телевізійна служба новин, створена редакцією ARD-aktuell від імені німецької громадської телевізійної мережі ARD, пише Вікіпедія.

Дозвіл на удари західним озброєнням вглиб РФ

Нагадаємо, що видання The Telegraph писало, що Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території країни-агресорки Росії західними ракетами через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Принаймні це стосується ракет Storm Shadow.

Напередодні і дотепер Україна місяцями лобіювала скасування обмеження з боку США на завдання ударів західною зброєю по території вглиб території країни-агресора РФ. Стало відомо, що президент США Джо Байден занадто обережний, щоб відсунути цю "червону лінію" зараз. Однак дати подібний дозвіл він може після виборів в Америці.

Раніше республіканець і союзник Дональда Трампа Майк Помпео заявив, що підтримує політику скасування обмежень на застосування Україною західного озброєння по Росії. На його думку, політика обмежень шкодить обороноздатності України.

Читайте також про удари вглиб Росії:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні МЗС Німеччини постачання зброї Анналена Бербок Німеччина Удари вглиб РФ
Реклама

Головне за день

Більше
Польща та союзники спішно готуються до можливого нападу Росії - The Times

Польща та союзники спішно готуються до можливого нападу Росії - The Times

14:20Світ
Випаде мокрий сніг і вдарять заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Випаде мокрий сніг і вдарять заморозки: стала відома дата сильного похолодання

14:14Синоптик
В Україні обмежать використання Telegram: про що йде мова

В Україні обмежать використання Telegram: про що йде мова

13:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Дата народження вказує на магічний дар кожної людини: як дізнатись свій

Дата народження вказує на магічний дар кожної людини: як дізнатись свій

Сильні зливи та грози: багато областей України будуть "плавати" через негоду

Сильні зливи та грози: багато областей України будуть "плавати" через негоду

Горять будинки: росіяни атакували Україну Шахедами, є перші "прильоти"

Горять будинки: росіяни атакували Україну Шахедами, є перші "прильоти"

"Такт - або є, або його немає": син Назарія Яремчука відреагував на вчинок Софії Ротару

"Такт - або є, або його немає": син Назарія Яремчука відреагував на вчинок Софії Ротару

Унітаз заблищить: спосіб видалення нальоту всього за 5 хвилин

Унітаз заблищить: спосіб видалення нальоту всього за 5 хвилин

Останні новини

14:20

Польща та союзники спішно готуються до можливого нападу Росії - The Times

14:17

Як смачно приготувати сало: перевершить навіть буженинуВідео

14:14

Випаде мокрий сніг і вдарять заморозки: стала відома дата сильного похолодання

13:57

В Україні "злетіли" ціни на овочі та фрукти на початку жовтня: що подорожчало

13:48

Шлейф аромату зачаровуватиме: експертка пояснила, як зберегти запах парфумів

Доля війни вирішуватиметься 2025 року, Трамп здатний піднести сюрпризи - ЗолотарьовДоля війни вирішуватиметься 2025 року, Трамп здатний піднести сюрпризи - Золотарьов
13:48

Летять Кинджали й Shahed: чому РФ часто б'є по Старокостянтинову – думка

13:37

"Крутив шаурму, був офіціантом": зірка серіалу "Батя" на 2+2 розповів про зміну професії під час війни

13:31

В Україні обмежать використання Telegram: про що йде мова

13:25

Війна в Україні може закінчитись за два тижні: Борель видав заяву про допомогу Заходу

Реклама
13:25

"Саміт замороження війни": Золотарьов пояснив, чи може світ піти на такий крок

13:20

Вперше від початку вторгнення Київський марафон Незламності відбудеться вулицями Києва

13:06

Олена Гулямова досьє

13:03

У родині Мадонни сталося горе: "Я рада, що він більше не страждає"

13:00

НАТО в обмін на території: що нав'язують Україні та чим небезпечний сценарій

12:56

У вересні армія РФ зазнала на фронті рекордних втрат з початку вторгнення

12:45

Україна масово збиває дрони-розвідники РФ: у Times дізналися, що придумали ЗСУ

12:37

Орхідея воскресне і забуяє цвітом: садівники озвучили рецепт унікального добрива

12:37

"Ядерні погрози не блеф": експерт назвав умови, за яких Путін натисне на "червону кнопку"

12:28

"Довелося багатьом пожертвувати": Крістіна Орбакайте розповіла про складну долю дітей

12:22

РФ атакувала "Кинджалом" аеродром на Хмельниччині: в ОВА розкрили наслідки удару

Реклама
12:14

Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ: заява МЗС

11:55

Лише надзвичайно уважна людина знайде 3 відмінності: на загадку дається 16 секунд

11:54

Атака "Кинджалів" на Київ: сили ППО збили дві ракети і 32 ударних дрони

11:43

Хитрий хід від хижаків: як та чому ящірки скидають свій хвіст - відповідь вчених

11:34

Буде жорстка відповідь: політолог сказав, чим і куди вдарять США, якщо РФ застосує "ядерку"

11:34

РФ закуповує компоненти для РЕБ зі США та Європи: Єрмак зробив гучну заяву

11:21

Вартість зросла вдвічі: в Україні злетіли ціни на популярний овоч

11:21

Ворог націлився на важливе місто Донеччини: експерт попередив про план окупантів

10:53

Китайський гороскоп на завтра 8 жовтня: Коням - критика, Драконам - стрес

10:36

Жодних телефонів під час їжі: ресторан Японії ввів цікаву заборону - ось причина

10:36

У РФ гігантські втрати бронетехніки: на сході ЗСУ "перемололи" 5 дивізій – ISW

10:25

Де за етикетом має сидіти дівчина в таксі - ззаду чи поруч із водіємВідео

10:19

"Шахеди" відволікали увагу: деталі ранкового удару "Кинджалами"

10:14

Гороскоп на завтра 8 жовтня: Близнюкам - божевільний успіх, Левам - важливий дзвінок

10:10

Дочка путініста Кіркорова жорстко висміяла батька і зганьбила на всю РФ

10:02

Одна з країн НАТО категорично висловилась проти вступу України в Альянс

09:25

ЗСУ уразили найбільший нафтовий термінал в Феодосії: Генштаб розкрив деталі атаки

09:08

"Це робиться елементарно": путініст Володимир Пресняков висловився про "розлучення" сина Нікіти

09:07

Як собака бачить кольори: експерти пояснили, чому для них світ не чорно-білий

08:36

У Києві пролунали вибухи: уламки ракети впали у трьох районах столиці

Реклама
08:31

Росіяни повністю окупували Красногорівку: в DeepState розповіли, де просунувся ворог

07:44

"Такт - або є, або його немає": син Назарія Яремчука відреагував на вчинок Софії Ротару

07:32

Вночі РФ атакувала Київ близько 15 БПЛА: усі дрони збито

06:48

У Криму прогриміли вибухи: атаковано НПЗ та аеродроми "Бельбек" і "Саки"Відео

06:07

Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон ґрата, а що робити Україні?Погляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти собаку

04:07

Унітаз заблищить: спосіб видалення нальоту всього за 5 хвилин

03:15

ЗСУ готуються до наступу росіян на Дніпропетровську область - OSINT-аналітик

02:30

Кіану Рівз ледь не розбився під час участі в автоперегонах

02:03

Демографічна криза: після війни до України можуть приїхати іноземці: як їх розселятьВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти