Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ: заява МЗС

Можливість використання німецької зброї для ударів по РФ не виключають, однак про дальність удару публічно наразі відмовляються говорити.

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Деталі щодо глибини ударів публічно обговорювати не будуть / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Annalena Baerbock

У Німеччині не виключають надання дозволу Україні на застосування переданого озброєння для ударів по країні-агресору Росії. Про це заявила очільниця МЗС країни Анналена Бербок, пише Tagesschau.

За її словами, Україна має мати змогу завдавати ударів у відповідь не тільки на власній території. При цьому можливу глибину ударів по РФ обговорювати публічно вона відмовилась.

"Право України на самооборону не означає, що ракета повинна спочатку перетнути кордон або потрапити в таке місто, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти", - наголосила міністр. відео дня

Бербок додала, що йдеться саме про превентивні заходи для запобігання майбутніх атак агресора, наприклад, знищення пускових майданчиків РФ, якщо це буде необхідно.

Очільниця МЗС Німеччини попередила, що обговорюватись на загал масштаб заходів для ефективного стримування ворога не буде, щоб не зіграти на руку країні-агресору.

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Дозвіл на удари західним озброєнням вглиб РФ

Нагадаємо, що видання The Telegraph писало, що Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території країни-агресорки Росії західними ракетами через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Принаймні це стосується ракет Storm Shadow.

Напередодні і дотепер Україна місяцями лобіювала скасування обмеження з боку США на завдання ударів західною зброєю по території вглиб території країни-агресора РФ. Стало відомо, що президент США Джо Байден занадто обережний, щоб відсунути цю "червону лінію" зараз. Однак дати подібний дозвіл він може після виборів в Америці.

Раніше республіканець і союзник Дональда Трампа Майк Помпео заявив, що підтримує політику скасування обмежень на застосування Україною західного озброєння по Росії. На його думку, політика обмежень шкодить обороноздатності України.

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