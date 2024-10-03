Україні заборонили бити по РФ через помилку британського прем'єра - The Telegraph

У результаті українці тепер мають запаси зброї Storm Shadow, але не можуть її використовувати.

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Дозвіл на удари по РФ / колаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, mil.in.ua

Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території країни-агресорки Росії західними ракетами через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Принаймні це стосується ракет Storm Shadow. Про це повідомляє The Telegraph.

Автор публікації Кон Кафлін говорить, що президент України Володимир Зеленський під час вересневого візиту до США не зміг домогтися зняття обмежень на використання західних ракет проти Росії. Однак, сама необхідність випрошувати у Джо Байдена такий дозвіл, за словами Кафліна, є наслідком "некомпетентності" нового британського прем’єра Кіра Стармера.

Також зазначається, що ракети Storm Shadow Україна отримала ще від попереднього британського уряду. Тоді британці дозволили бити цими ракетами по Криму, начебто не питаючи дозволу в США.

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"Попри те, що [британські] ракетні системи покладаються на американські системи відстеження та наведення, міністри-консерватори лише повідомили США про використання ракет, а не запитали дозволу Вашингтона на нанесення ударів", – пише Кафлін.

Він додає, що новий британський прем’єр Кір Стармер, який прийшов до влади цього літа, хоча і взяв курс на подальшу підтримку України, виявився незграбним у ролі керівника держави. Жертвою політичної недосвідченості Стармера, ймовірно, і стала Україна у питанні ракетних обмежень.

"Ставши прем’єр-міністром, він створив новий прецедент, спершу попросивши в американців дозволу на використання системи озброєнь, тим самим дозволивши Вашингтону накласти вето на їх використання, якщо воно не відповідатиме політичним цілям адміністрації Байдена. У результаті українці тепер мають запаси зброї Storm Shadow, але не можуть її використовувати", –підсумував журналіст.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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Удари західною зброєю по РФ - що відомо

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україні не потрібен дозвіл США, щоб завдавати ударів у відповідь по цілях углиб країни-агресора Росії, оскільки вона може використовувати зброю, яку виробляє самостійно.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп заявив, що є непогані шанси на те, що американці схвалять використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії, проте з ракетами ATACMS ситуація виглядає інакше.

В той же час, заступник голови Комітету з питань нацоборони Єгор Чернєв вважає, що США можуть схвалити дозвіл Україні бити далекобійною зброєю по РФ вже після президентських виборів.

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