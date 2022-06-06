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ЗСУ лупитимуть ворога на відстані до 80 км: Великобританія передає потужні М270

6 червня 2022, 09:42

Поставки реактивних систем залпового вогню вже узгодили з США.

Великобританія передає Україні потужні MLRS / Фото twitter.com/InfoResist

Великобританія передасть Україні потужні реактивні системи залпового вогню М270. ЗСУ зможуть лупити по окупантам на відстані до 80 км. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, повідомляє Reuters.

"Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста", – сказав Бен Воллес.

Питання щодо надання Україні М270 вже узгодили із США, оскільки їх виробляє американська компанія, тому для передачі третій стороні потрібен дозвіл Вашингтона.

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Що відомо про М270

Влада України зверталася до західного світу з проханням надати Києву далекобійну артилерію для військового протистояння Росії у південних і східних областях.

Північноатлантичний альянс не наважувався надавати Україні таких озброєнь, оскільки побоювався вступу в пряму війну з Москвою. Однак зараз все більше відомостей вказують на готовність США поставити українській державі системи MLRS.

Установка M270 MLRS відправляє до 12 ракет з інтервалом в 60 секунд. Точність стрільби дотримується при будь-якому режимі через роботу комп'ютерного перенацілювання установки між пострілами. Дальність стрільби, в залежності від типу снаряда, може досягати до 300 кілометрів.

РСЗВ комплектується керованими і некерованими боєприпасами.

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