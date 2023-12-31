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Україна, найімовірніше, отримає F-16 модифікації C/D: що це означає

Яна Ставська
31 грудня 2023, 18:55
Але головне не модернізація, а радари, зазначив експерт.
Україна, найімовірніше, отримає F-16 модифікації C/D: що це означає
F-16 ще не в Україні / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Україна, найімовірніше, отримає винищувачі F-16 модифікації C/D, вважає авіаційний експерт, аналітик, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.

В інтерв'ю Главреду він уточнив, що мова йде про Block 20, тому що Нідерландам його зручно списати, щоб взяти на заміну F-16 винищувач F-35.

"Судячи з кількості літаків, які повинні надати Україні, і низки параметрів, схоже, що ми отримаємо Block 20, який раніше пройшов програму Big live update - продовження життєвого циклу. Такі літаки за своїми характеристиками дотягують до рівня Block 50-52", - сказав він.

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Але головне інше-які на літаках будуть встановлені радари.

"Наприклад, в Block 50-52 встановлений радар AN/APG-68 версій v-5, V-7 і V-8. А ось на Block 70-72 варто AN/APG-83 - радар останні версії, з активною фазованою решіткою. І вважається, що F-16 Block 70-72 майже нічим не поступається F-35, крім хіба що радіопомітності, оскільки у винищувача п'ятого покоління ефективна площа розсіювання значно менше", - пояснив він.

За словами Криволапа, радар AN/APG-83 дозволяє повноцінно використовувати останні модифікації ракети AIM-120 AMRAAM останніх версій - С-7, С-8 або D. Це ракети, які дозволяють протидіяти російським ракетам Р-30 і Р-37, що запускаються з літаків, де встановлені радари Ірбіс.

"Я думаю, що Україна отримає літак F-16AM / Bm Block 20 MLU... Винищувачі F-16, які отримає Україна, з часом повинні будуть повністю модернізовані. Тому що якщо не буде оновлення, західний літак буде ненабагато ефективніше вітчизняного Міг-29. А нам потрібно вирішити ключові завдання - відігнати бомбардувальники Су-34, щоб вони не били ракетами Х-59, і прикрити наші тактичні війська", - додав Криволап.

При цьому, на думку експерта, Україні можуть дати набір: одні літаки будуть не в кращій комплектації, а другі і треті більш модернізовані.

Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап-Український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

F-16 в Україні

Напередодні американське видання Newsweek писало, що винищувачі F-16 вже нібито можуть перебувати в Україні.

Журналісти услід за російськими пропагандистами натякають, що саме ці винищувачі нібито могли уразити таку велику кількість російських Су-34 протягом тижня. При цьому російські пропагандисти навіть встигли "відзвітувати" про ураження ще не прибулих F-16 на півдні України.

Однак спікер Повітряних сил Юрій Ігнат спростував зазначені чутки.

Західні експерти припускали, що Україна може отримати літаки до кінця 2023 року. Тоді у ВПС України зазначали, що для цього необхідно підготувати відповідну інфраструктуру, інакше Авіація опиниться під прицілом ворога.

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війна в Україні ЗСУ F-16 війна Росії та України Костянтин Криволап
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