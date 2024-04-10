Приречений на провал: Зеленський назвав причини невдачі контрнаступу в 2023 році

Президент України Володимир зеленський зазначив, що контрнаступ влітку 2023 року мав і позитивні моменти, зокрема знищення кораблів Чорноморського флоту.

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Зеленський назвав причини невдачі контрнаступу в 2023 році / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот із відео

Володимир Зеленський висловив думку про те, що український контрнаступ в 2023 році з самого початку був приречений на провал. Про це він заявив в інтерв'ю Axel Springer, передає Business Insider.

"Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати. Звідки вони дізналися? Звідки вони отримали цю інформацію? Я не можу вам цього сказати. Історія покаже...Торішній контрнаступ був не таким успішним. Дійсно, ми не домоглися бажаного результату", – заявив Зеленський.

За його словами, крім того, що Росія заздалегідь дізналася про плани Збройних Сил України, в деяких проблемах винна сама Україна. Він також зауважив, що війська не були належним чином оснащені. Проте Зеленський додав, що у контрнаступі був і позитивний бік.

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"Те, що ми зробили, наприклад, на Чорному морі. Це було позитивно. Ми створили альтернативний зерновий коридор у Чорному морі і знищили багато підрозділів російського флоту. Це все великий успіх? З одного боку, ні. З іншого боку, Україна вистояла. Це великий успіх", – зазначив президент.

Український контрнаступ 2023 Протягом 2023 року одним найбільшим очікуванням щодо перебігу російсько-української війни мав стати масштабний український контрнаступ. За початковими планами Сили оборони України мали прорвати російську оборону та протягом кількох місяців вийти до узбережжя Азовського моря й тим самим перерізати Росії сухопутне сполучення з окупованим Кримом. Втім, запланований наступ не вдався, обмежившись невеликими локальними здобутками території. Запізніле постачання військової техніки з боку союзників відтягнуло початок наступу до червня, що дало росіянам достатньо часу для підготовки оборони. Обширні мінні поля та російське панування в повітрі й нестача техніки унеможливили броньовий прорив, і після значних втрат протягом перших місяців контрнаступу українські війська перейшли до стратегії війни на виснаження, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський висловив думку, що російський лідер Володимир Путін використовує призупинення війни лише як підготовку до нового нападу.

Під час розмови з журналістами, президент натякнув, що вважає цілком ймовірним наступ російських окупантів на Харків.

Зеленський також розповів про розроблений план контрнаступу ЗСУ, проте поки не може гарантувати його реалізацію. Він підкреслив, що для України немає альтернативи - лише перемога.

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