ЗСУ перехоплять ініціативу з новою допомогою: у США сказали, чи чекати контрнаступу

Військова допомога від США дозволить ЗСУ "почати перехоплювати ініціативу", але "це не буде швидким процесом", повідомив американський посадовець.

https://glavred.net/ukraine/vsu-perehvatyat-iniciativu-s-novoy-pomoshchyu-v-ssha-skazali-zhdat-li-kontrnastupleniya-10560602.html Посилання скопійоване

У США вважають, що нова допомога дасть Україні можливість перехопити ініціативу / Колаж: Главред, фото: Міноборони США, Офіс президента, 43 окрема механізована бригада

Нова військова допомога від Сполучених Штатів допоможе ЗСУ повернути ініціативу на полі бою. Однак масштабний наступ України найближчим часом малоймовірний. Про це заявив американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє AFP.

Новий пакет військової допомоги Україні від США на суму 1 мільярд доларів був оголошений після кількамісячної перерви. За цей час російські окупанти встигли розгорнути масштабний наступ на сході України.

"Українські війська вже тривалий час нормують свої боєприпаси, нормують свої ресурси. Тому російські війська, по суті, перехопили ініціативу", - зазначив високопосадовець американського оборонного відомства. відео дня

За його словами, нова військова допомога США та інших країн дозволить українцям "почати перехоплювати ініціативу", однак "це не буде швидким процесом".

"Українцям потрібно буде досить сильно перебудуватися, щоб прийняти всі ці нові поставки... і забезпечити захист своїх позицій. Тому я б не прогнозував жодного широкомасштабного наступу в найближчій перспективі", - пояснив американський посадовець.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, 24 квітня Міноборони США виділило новий пакет допомоги Україні на суму приблизно 1 мільярд доларів. Він включає широкий спектр військового обладнання та боєприпасів, які мають задовольнити критичні потреби України.

Також 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. А 24 квітня його підписав президент США Джозеф Байден.

Як повідмоляв Главред, у середині лютого президент Байден таємно схвалив рішення відправити Україні понад 100 ракет більшого радіусу дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред