УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ перехоплять ініціативу з новою допомогою: у США сказали, чи чекати контрнаступу

Руслана Заклінська
25 квітня 2024, 21:11
Військова допомога від США дозволить ЗСУ "почати перехоплювати ініціативу", але "це не буде швидким процесом", повідомив американський посадовець.
ЗСУ перехоплять ініціативу з новою допомогою: у США сказали, чи чекати контрнаступу
У США вважають, що нова допомога дасть Україні можливість перехопити ініціативу / Колаж: Главред, фото: Міноборони США, Офіс президента, 43 окрема механізована бригада

Нова військова допомога від Сполучених Штатів допоможе ЗСУ повернути ініціативу на полі бою. Однак масштабний наступ України найближчим часом малоймовірний. Про це заявив американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє AFP.

Новий пакет військової допомоги Україні від США на суму 1 мільярд доларів був оголошений після кількамісячної перерви. За цей час російські окупанти встигли розгорнути масштабний наступ на сході України.

"Українські війська вже тривалий час нормують свої боєприпаси, нормують свої ресурси. Тому російські війська, по суті, перехопили ініціативу", - зазначив високопосадовець американського оборонного відомства.

відео дня

За його словами, нова військова допомога США та інших країн дозволить українцям "почати перехоплювати ініціативу", однак "це не буде швидким процесом".

"Українцям потрібно буде досить сильно перебудуватися, щоб прийняти всі ці нові поставки... і забезпечити захист своїх позицій. Тому я б не прогнозував жодного широкомасштабного наступу в найближчій перспективі", - пояснив американський посадовець.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, 24 квітня Міноборони США виділило новий пакет допомоги Україні на суму приблизно 1 мільярд доларів. Він включає широкий спектр військового обладнання та боєприпасів, які мають задовольнити критичні потреби України.

Також 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. А 24 квітня його підписав президент США Джозеф Байден.

Як повідмоляв Главред, у середині лютого президент Байден таємно схвалив рішення відправити Україні понад 100 ракет більшого радіусу дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США ЗСУ військова допомога війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Чому Росія почала атакувати залізничні шляхи: названо причину

Чому Росія почала атакувати залізничні шляхи: названо причину

21:59 Україна
США передали Україні 100 далекобійних ракет ATACMS - NYT

США передали Україні 100 далекобійних ракет ATACMS - NYT

21:35 Україна
"Потрібні люди для ЗСУ": у Держдепі США зробили заяву про повернення українців

"Потрібні люди для ЗСУ": у Держдепі США зробили заяву про повернення українців

20:11 Світ
Всі головні новини

Популярне

Люблю : Алла Пугачова вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину 14940

"Люблю": Алла Пугачова вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

Російського актора терміново госпіталізували з дружиною у важкому стані 5799

Російського актора терміново госпіталізували з дружиною у важкому стані

Ситуація біля Часового Яру різко змінилась: аналітик розкрив план окупантів 5147

Ситуація біля Часового Яру різко змінилась: аналітик розкрив план окупантів

Неоперабельна пухлина: КВКшник Масляков більше не вестиме програму 4867

Неоперабельна пухлина: КВКшник Масляков більше не вестиме програму

Останні новини

21:59

Чому Росія почала атакувати залізничні шляхи: названо причину

21:35

США передали Україні 100 далекобійних ракет ATACMS - NYT

21:11

ЗСУ перехоплять ініціативу з новою допомогою: у США сказали, чи чекати контрнаступу

20:31

Коли краще їсти борщ - вранці чи ввечері: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

20:11

"Потрібні люди для ЗСУ": у Держдепі США зробили заяву про повернення українців

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
19:50

Росія здійснила масовану атаку на українську залізницю: є загиблі

19:27

РФ тисне на Херсонщині: у ЗСУ розповіли, чи є загроза великого наступу на півдні

19:17

Будуть заморозки і сніг: в Україну повертається зимова погода

19:10

Чому Україні не варто розраховувати на постійне плече від партнерівПогляд

Реклама
18:33

Україна посилює захист ТЕС і залізниць: головне зі Ставки Зеленського

18:27

Несподівану відповідь знає тільки геній: що буде, якщо розплавити сільВідео

18:24

РФ треба відтіснити: Зеленський назвав умову миру в Україні на десятки роківВідео

18:11

Смак стане жахливим: на яких дровах категорично не можна робити шашликВідео

18:07

Співачка Руслана здивувала шанувальників фото з Джо Байденом

18:01

Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: "приліт" біля залізничного вокзалу

17:32

Українці можуть залишатися в Німеччині з недійсним паспортом - сенат Берліна

17:15

85% втрат РФ лише на одному напрямку: ЗСУ "клацають" окупантів, як насіння

17:10

Чи буде масове вислання призовників: що кажуть юристи та чи підтримують у ЄС

16:32

Сікорський прямо відповів на закиди РФ про плани Польщі анексувати частину України

16:28

Як позбутися прусаків: забійний лайфхак назавжди позбавить від тарганівВідео

Реклама
16:17

Чоловікам категорично не можна це робити 26 квітня: важливі прикмети дня

16:12

Нова пасія Мурата Налчаджиоглу підігріла чутки про розставання

16:02

Розміром з горіх: Київ за хвилини засипало градом, рівень небезпеки жовтийВідео

15:49

Жалібний стариган: Кіркоров зізнався, навіщо насправді спотворює себе пластикою

15:36

У Сумах прогриміли вибухи: росіяни піднімали тактичну авіацію

15:34

"Роздуло. Бройлер": захисниця "Азовсталі" Пташка відповіла ненависникам свого тіла

15:24

За прикладом Польщі: у Литві можуть допомогти Україні повернути чоловіків

15:14

Театр Лесі Українки відмовився від режисера-путініста

15:12

Як правильно смажити шашлик, щоб не підгорів: кухар здивував лайфхаком

14:51

"Толік, поїдь у Донецьк": у Мережі висміяли Тимощука за позов проти УАФ

14:44

Вона сказала "Так!": співак Позитив публічно зробив пропозицію Мішель Андраде

14:43

Важке захворювання: молодусі Петросяна поставили діагноз

14:30

Як не угробити телефон, якщо він гальмує: хитрий трюк дасть стовідсотковий результатВідео

14:28

"Європа може померти": Макрон попередив про нові виклики для країн ЄС

13:45

Українцям за кордоном не роздаватимуть повістки - заява Міноборони

13:31

Усе, як зі Стоцькою: путініст Філіп Кіркоров розповів про свій зв'язок з ескортницею

13:13

Де освятити паску в Києві - точні адреси церков по районах

13:07

РФ може завдати масованого удару по Україні: в ЗСУ назвали можливі терміни

12:59

Хочу вибачитися: Алсу розплакалася через те, що підставила свою донькуВідео

12:45

"Роблять усе в дорослій кімнаті": Анастасія Волочкова розповіла про особисте життя доньки

Реклама
12:34

Тиснуть з усіх напрямків: в ЗСУ оцінили ймовірність оточення Часового Яру

12:20

В українських командирів не було вибору: як ЗС РФ захопили Очеретине - Forbes

12:20

"Показує, як знищує": Єфросиніна розповіла, що війна змінила в її чоловікові

11:45

"Люблю": Алла Пугачова вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

11:37

"Китай обрав сторону у війні РФ проти України": в США зробили важливу заяву

11:33

Зірка серіалу "Обіцянка Богу" Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУВідео

11:28

З днем народження - душевні привітання і красиві картинки

11:27

Нова виплата українським військовим: хто має право отримати 190 тисяч грн

11:27

"Шукайте миру": Папа Римський закликав Україну до переговорів із РФ

10:59

Неоперабельна пухлина: КВКшник Масляков більше не вестиме програму

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки
АвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти