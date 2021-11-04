Україна зобов'язалася відмовитися від вугілля: в чому причина

Серед прихильників України в цьому питанні ще 39 країн.
На кліматичному саміті COP26, який проходить у шотландському Глазго, понад 40 країн, у тому числі й Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля.
За інформацією The Guardian, країни-споживачі вугілля - Канада, Польща, Україна, В'єтнам та інші будуть поступово припиняти використання вугілля для виробництва електроенергії.
Багаті країни зобов'язалися це зробити до 2030 року, а менші - до 2040.
Таким чином, дані держави більше не будуватимуть нових вугільних електростанцій і припинять інвестування в цю сферу.
До такого рішення члени Конференції прийшли з метою обмеження глобального опалення.
Як свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля - найголовніша причина викидів парникових газів.
Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається страшна нестача вугілля. Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ невпинно скорочуються.
Також напередодні у Кабінеті Міністрів спрогнозували складний опалювальний сезон в Україні. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 3 листопада, це викликано світовою енергетичною кризою.