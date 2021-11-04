Україна зобов'язалася відмовитися від вугілля: в чому причина

Вугілля в Україні більше не буде / Reuters

На кліматичному саміті COP26, який проходить у шотландському Глазго, понад 40 країн, у тому числі й Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля.

За інформацією The Guardian, країни-споживачі вугілля - Канада, Польща, Україна, В'єтнам та інші будуть поступово припиняти використання вугілля для виробництва електроенергії.

Багаті країни зобов'язалися це зробити до 2030 року, а менші - до 2040.

Таким чином, дані держави більше не будуватимуть нових вугільних електростанцій і припинять інвестування в цю сферу.

До такого рішення члени Конференції прийшли з метою обмеження глобального опалення.

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Як свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля - найголовніша причина викидів парникових газів.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається страшна нестача вугілля. Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ невпинно скорочуються.

Також напередодні у Кабінеті Міністрів спрогнозували складний опалювальний сезон в Україні. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 3 листопада, це викликано світовою енергетичною кризою.