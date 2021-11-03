"Осінньо-зимовий період буде складним": Шмигаль налякав українців дефіцитом енергоресурсів

Шмигаль розповів про тарифи на тепло / УНІАН

У Кабінеті Міністрів спрогнозували складний опалювальний сезон в Україні. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 3 листопада, це викликано світовою енергетичною кризою.

"Будемо відверто говорити, що осінньо-зимовий період буде складним. Але уряд підготував кілька різних сценаріїв, щоб ми все - таки спокійно його пройшли", - сказав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що на даний момент головне завдання - забезпечити достатню кількість енергоресурсів на зиму.

"У світі зараз відбувайся енергетична криза: блекаути в Китаї, зупинка підприємств в Європі", - додав Шмигаль.

Також він підкреслив, що ціни на" блакитне " паливо досягли історичного максимуму, а вугілля за рік виросло в ціні в три рази.

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При цьому, глава уряду запевнив, що тарифи в Україні для населення підвищуватися не будуть.

"Тарифи для людей залишаються стабільними. Ніяких підвищень не передбачено", - резюмував прем'єр.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співголова Фонду енергетичних стратегій, експерт у сфері енергетики Дмитро Марунич не виключає, що в Україні цілком реальний повномасштабний енергокриз з аварійними відключеннями.

Також раніше голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що з 1 листопада імпорту електроенергії з Білорусі та РФ не буде.

За його словами, компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був скасований. Таким чином, українські компанії не зможуть відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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