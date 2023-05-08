"Україна непричетна": у ГУР пояснили, хто міг атакувати Кремль дронами

Ця подія точно не є замахом на Путіна, як це намагалася подавати російська пропаганда, зазначає представник Головного управління розвідки Міноборони України.

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Атака безпілотників на Кремль показала, що Путін не контролює ситуацію, зазначають в ГУР Міноборони України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Кремль міг бути атакований безпілотниками через внутрішньоросійське протистояння. Версій, чому була здійснена така атака, може бути декілька – від активності місцевих сил спротиву до розбірок між вежами Кремля.

Україна непричетна до цієї події. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.

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Він наголосив, що Україна зараз спрямовує сили на звільнення своїх територій від російських окупантів, і їй немає сенсу влаштовувати таку атаку на Кремль.

"Є офіційна позиція України, офіційних посадових осіб: ні, не причетні і в цьому немає потреби. Тому що заходи українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника", – зазначив він.

За словами Юсова, для проведення такої операції довелося б витратити багато часу на планування, а також залучити серйозні ресурси. Він наголосив, що Україні немає сенсу витрачати стільки сил, часу і ресурсів лише на те, "щоб провести якусь серйозну інформаційно-пропагандистську акцію".

При цьому він зазначив, що ця атака точно не була проведена для того, щоб ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна, як це намагаються подати російські пропагандисти.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Він наголосив, що причиною атаки на Кремль могла стати, до прикладу, активність місцевих сил спротиву або розбірки між вежами Кремля.

"Тому що в будь-якому випадку, якщо це трактувати як внутрішньоросійське протистояння (а таким воно і є), то це така подія, яка працює на делегітимізацію режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію", – зазначив представник ГУР.

У той же час Юсов не заперечує, що може виявитися правильною версія американського Інституту вивчення війни (ISW), у якій говорилося, що атака безпілотниками на Кремль є провокацією Кремля перед наступною хвилею мобілізації.

Нагадаємо, Кремль був атакований двома безпілотними літальними апаратами у ніч проти 4 травня.

Чи можуть скинути Путіна в РФ

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що громадяни країни-агресорки Росії все більше деморалізовані. Сьогодні на фронті дуже мало охочих воювати проти України, а росіяни просто не розуміють сенсу цієї війни. Експерт наголосив, що Росія все ближче до 1917 року, коли розпочалися революційні події і мобілізовані, які не захотіли йти на війну, зняли царя.

Також Жданов зазначав, що у РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться. За словами експерта, у РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував крах РФ. Він наголосив, що Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду. Данілов описав, яке майбутнє чекає країну-агресорку РФ – після поразки у повномасштабній війні проти України на Росію чекають "розпад, суд, контрибуції".

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