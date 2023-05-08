УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Україна непричетна": у ГУР пояснили, хто міг атакувати Кремль дронами

Альона Вороніна
8 травня 2023, 10:01 оновлено 8 травня, 10:03
201
Ця подія точно не є замахом на Путіна, як це намагалася подавати російська пропаганда, зазначає представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Кремль, Андрей Юсов
Атака безпілотників на Кремль показала, що Путін не контролює ситуацію, зазначають в ГУР Міноборони України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Кремль міг бути атакований безпілотниками через внутрішньоросійське протистояння. Версій, чому була здійснена така атака, може бути декілька – від активності місцевих сил спротиву до розбірок між вежами Кремля.

Україна непричетна до цієї події. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.

відео дня

Він наголосив, що Україна зараз спрямовує сили на звільнення своїх територій від російських окупантів, і їй немає сенсу влаштовувати таку атаку на Кремль.

"Є офіційна позиція України, офіційних посадових осіб: ні, не причетні і в цьому немає потреби. Тому що заходи українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника", – зазначив він.

За словами Юсова, для проведення такої операції довелося б витратити багато часу на планування, а також залучити серйозні ресурси. Він наголосив, що Україні немає сенсу витрачати стільки сил, часу і ресурсів лише на те, "щоб провести якусь серйозну інформаційно-пропагандистську акцію".

При цьому він зазначив, що ця атака точно не була проведена для того, щоб ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна, як це намагаються подати російські пропагандисти.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Він наголосив, що причиною атаки на Кремль могла стати, до прикладу, активність місцевих сил спротиву або розбірки між вежами Кремля.

"Тому що в будь-якому випадку, якщо це трактувати як внутрішньоросійське протистояння (а таким воно і є), то це така подія, яка працює на делегітимізацію режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію", – зазначив представник ГУР.

У той же час Юсов не заперечує, що може виявитися правильною версія американського Інституту вивчення війни (ISW), у якій говорилося, що атака безпілотниками на Кремль є провокацією Кремля перед наступною хвилею мобілізації.

Нагадаємо, Кремль був атакований двома безпілотними літальними апаратами у ніч проти 4 травня.

Чи можуть скинути Путіна в РФ

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що громадяни країни-агресорки Росії все більше деморалізовані. Сьогодні на фронті дуже мало охочих воювати проти України, а росіяни просто не розуміють сенсу цієї війни. Експерт наголосив, що Росія все ближче до 1917 року, коли розпочалися революційні події і мобілізовані, які не захотіли йти на війну, зняли царя.

Також Жданов зазначав, що у РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться. За словами експерта, у РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував крах РФ. Він наголосив, що Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду. Данілов описав, яке майбутнє чекає країну-агресорку РФ – після поразки у повномасштабній війні проти України на Росію чекають "розпад, суд, контрибуції".

Вас також може зацікавити:

новини Росії війна в Україні Кремль безпілотник дрони ГУР
Реклама

Головне за день

"Суперечка РФ і Заходу": після зустрічі з Путіним в Ердогана зганьбилися заявою щодо війни

"Суперечка РФ і Заходу": після зустрічі з Путіним в Ердогана зганьбилися заявою щодо війни

12:46 Світ
РФ готує Калібри для масованого удару: українцям загрожує атака на 9 травня

РФ готує Калібри для масованого удару: українцям загрожує атака на 9 травня

11:57 Україна
"Йди, Володя": в Кремлі уже "літають іскри", Путіну можуть висунути ультиматум – Кисельов

"Йди, Володя": в Кремлі уже "літають іскри", Путіну можуть висунути ультиматум – Кисельов

11:52 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:12

"Що б не сталося, я з тобою": Потап і Настя помирилися

13:08

У Придністров'ї перелякано попросили Росію надіслати ще миротворцівВідео

12:59

Евакуював поранених: під Бахмутом від російського снаряду загинув військовий медик

12:46

"Суперечка РФ і Заходу": після зустрічі з Путіним в Ердогана зганьбилися заявою щодо війни

12:41

У Пенсійному фонді розповіли, як перераховують пенсії мільйонам українцівВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:28

У боях за Бахмут загинув український режисер та керівник дитячого театру "Казка"

12:26

Архітектори закликають врахувати "прогресивні моменти" законопроєкту 5655 в Містобудівному кодексі - лист

12:15

Дерибан землі у Києві: державний "Украексімбанк" та приватний "Асвіо Банк" змовилися в інтересах забудовника

11:57

РФ готує Калібри для масованого удару: українцям загрожує атака на 9 травня

Реклама
11:52

"Йди, Володя": в Кремлі уже "літають іскри", Путіну можуть висунути ультиматум – КисельовВідео

11:24

Українцям перерахують та збільшать пенсії: хто на це може розраховувати

11:03

Кисельов пояснив, чому Росія історично приречена на розвалВідео

10:59

Загадка, яка більшість людей зажене у глухий кут: потрібно за 19 секунд знайти 13 захованих тварин

10:58

Кабаєва націлилася на топ-посаду у РФ: екс-депутат Держдуми розкрила деталі

10:57

Дивитися Євробачення 2023 онлайн: ставки букмекерів, коли виступить Україна і новий скандалВідео

10:37

Путінський опричник або опозиціонер: Кисельов розповів про роль Пригожина в РФВідео

10:01

"Україна непричетна": у ГУР пояснили, хто міг атакувати Кремль дронами

09:59

В Україні скасують День Перемоги 9 травня: Зеленський підписав указ і звернувся до РадиВідео

09:55

Особливо помітно у великих містах: ЗМІ розповіли, як сильно з 1 червня може зрости тариф на воду

09:44

Путін хоче створити образ "сміливця": у Мережі розповіли, хто прийматиме парад на 9 травня у Москві

Реклама
09:08

Заплатити податки з доходів: кого з порушників в Україні жорстко покарають штрафом

09:01

"Другого шансу цього року не буде": президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

09:00

Після втрати Криму армія РФ пожене танки до Москви, Путіну загрожує військовий заколот - КисельовЕксклюзив

08:57

Уламки "Шахеда" пробили стіну багатоповерхівки в Києві: є постраждаліФотоВідео

08:46

Загадка, яка під силу лише одиницям: потрібно за 10 секунд знайти "дивних тварин" на малюнку

08:38

Ознака майбутньої громадянської війни в РФПогляд

08:08

Українська ППО знищила 100% "Шахедів": вночі РФ запустила в бік Києва 35 дронів

08:03

РФ не може злагоджено тримати всю лінію фронту: Пригожин і Кадиров видали серйозну проблему Росії – ISWВідео

07:50

7 причин, чому аспірин незамінний в саду та городі: як приготувати ефективну підгодівлюВідео

07:35

Щоб страва не була "гумовою": як правильно солити м'ясо – 3 правила досвідчених господинь

06:58

Вночі РФ атакувала Одеську область ракетами типу Х-22: спалахнула потужна пожежа, є постраждаліФото

06:50

Вночі в Києві лунали вибухи, сили ППО збили 30 ворожих дронів: є руйнування та постраждалі

06:21

Збиття "кінджалу" над Києвом: чому це дуже важливоПогляд

03:55

Як зробити хороший туалет на дачі: спритний фокус про який не всі знають

03:20

Не встигнете подавати на стіл: супер смачна закуска за 1 хвилину, яку змітають завжди - рецептВідео

03:10

Шалений тест для геніїв: тільки люди з високим IQ можуть помітити помилку на зображенні їдальні

02:20

Навіщо класти лавровий лист у взуття: прикмета з сивої давнини

00:51

Що робили 8 травня, що гроші в будинок весь рік магнітом притягувалися: прикмети і заборониВідео

00:15

Жінка розчарувалися в імені своєї дитини: матуся раптово вирішила змінити ім'я малечі

07 травня, неділя
23:30

Бабусина заливка творить дива: як приготувати соковите та ніжне м'ясо за 5 хвилин - шалений секретВідео

Реклама
23:10

Був засуджений через карикатуру на Лукашенка: у колонії Білорусі раптово помер політв’язень-блогерВідео

22:32

Сі Цзіньпін розлютився на Путіна через збитий над Києвом "Кинджал": експерт здивував подробицямиВідео

21:55

Що робити, якщо сало не жується: спритний трюк, про який знають лише одиниці

21:46

Після контрнаступу ЗСУ ймовірні нові переговори за посередництва Китаю — WSJ

21:37

Як назавжди позбутися кульбаб: найкорисніші поради для садівників

21:16

Вуаля! Справу Прилєпіна розкрито!Погляд

21:11

"Активно готуємося": Зеленський анонсував потужну допомогу для відновлення миру в УкраїніВідео

20:53

ЗСУ підуть вперед: українські військові розповіли про підготовку контрнаступу

20:37

Чому 9 травня ніколи не можна стригти волосся: прикмети і суворі заборониВідео

20:00

В Україну мчить мокрий сніг: синоптики попередили про морозний тижденьВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти