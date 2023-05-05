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"Оточення Путіна готує його до сакральної жертви": Жданов розповів про наближення хаосу в РФ

Аліна Дембіцька
5 травня 2023, 17:36 оновлено 5 травня, 17:36
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Експерт підкреслив, що Росія все ближче до 1917 року, коли розпочалися революційні події і мобілізовані, які не захотіли йти на війну, зняли царя.
Жданов, Путин
Жданов розповів про наближення хаосу в РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Громадяни країни-агресорки Росії все більше деморалізовані. Сьогодні на фронті дуже мало охочих воювати проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Як зазначив Жданов, росіяни просто не розуміють сенсу цієї війни. Окрім того, у російської армії величезні проблеми із забезпеченням і постачанням.

"Російські солдати починають ставити питання: за що вони воюють в Україні, за що вони вмирають. Хіба вони воюють в Росії? Ні, це Україна. НАТО в Україні? Ні, українцям просто дали західне озброєння. А далі що – росіяни підуть із автоматами проти "Леопардів"? Я думаю, що на фронті все це в купі зіграє в мінус для російських військ, а для нас – у плюс", - розповів експерт.

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За словами Жданова, Росія все ближче до 1917 року, коли розпочалися революційні події і мобілізовані, які не захотіли йти на війну, зняли царя. Тоді росіяни сказали, що краще скинути царя, ніж іти вмирати.

"Росія рухається саме цим шляхом. Там зараз розгортається терор, що породжує хаос. Вже стався обвал економіки, який поставив росіян у складне соціальне і матеріальне становище", - зазначив полковник запасу.

Він також розповів, що пару днів тому глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна звернулася до громадян Росії і закликала їх бути готовими до девальвації рубля і різкого зростання цін на все.

"І це вона сказала по федеральному каналу, їй рот не закриють. Набіулліна ще в перші тижні війни поклала Путіну на стіл заяву про звільнення, подейкують, що зі словами: "Я чуже лайно розгрібати не буду". А Путін тоді нібито уточнив: "А ви натякаєте, що це – моє?". До речі, Патрушев теж приносив Путіну заяву про звільнення разом із головним ФСБшником Бортніковим, але Путін сказав – ні, мовляв, якщо тонути, то всім разом. А зараз, як я розумію, вся ця компанія тихенько сіла в рятувальну шлюпку, коли "Титанік" стрімко набирає в трюми воду. Путін думає, що вони всі разом на цьому "Титаніку" йдуть на дно, але ні, він один. Оточення Путіна готує його до сакральної жертви", - зауважив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Після поразки у війні в РФ почнеться хаос

Раніше військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов заявив, що поразка країни-агресорки Росії у війні призведе до краху путінського диктаторського режиму в РФ. Після цього серед еліт почнеться боротьба за владу. При цьому в Росії не зможуть провести чесні вибори – представники еліт просто жорстко "рватимуть" один одного, щоб захопити "трон".

Експерт із російських справ Ганна Лабушевська вважає, що у Росії може початися революція після програшу країни-агресорки у війні. Після цього РФ може почати розпадатися. І такі революційні процеси, швидше за все, розпочнуться саме у Чечні.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації. "Я вже неодноразово наголошував: коли армія Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації – це тільки питання часу", - наголосив він.

Дивіться відео - військові експерти Олег Жданов та Роман Світан в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповіли про великий майбутній наступ ЗСУ:

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