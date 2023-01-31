'Де ви були?': Кадиров накинувся на Україну та Захід, бо нібито не допомогли у чеченській війні

Кадиров заявив, що "був затятим ічкерійцем", але нібито це саме Європа не дозволила прихильникам незалежності Чечні "будувати свою державу".

Рамзан Кадиров звинуватив Україну та Захід у тому, що вони не допомогли у чеченській війні / УНІАН

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров звинуватив Захід та Україну у тому, що вони не допомогли чеченцям воювати за незалежність у дев'яності роки, а зараз Чечня нібито не зможе існувати без Росії, і навіть не прогодує людей.

"Де ви були, коли ми воювали за Ічкерію, коли ми відстоювали інтерес незалежності? Чому європейські держави, зокрема й Україна, не підтримали нас тоді, і сьогодні ви раптом вирішили підтримати неіснуючу державу?" - заявив Кадиров у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що "був затятим ічкерійцем", але нібито це саме Європа не дозволила прихильникам незалежності Чечні "будувати свою державу".

Після цього чеченський диктатор назвав "зрадниками" нинішніх прихильників Ічкерії. Окрім того, він спробував виправдати російське вторгнення в Україну. Також Кадиров звернувся до політичного керівництва Польщі, сказавши: "Ми йдемо за вами". Він також закликав їх "встати на коліна".

Зазначимо, що звернення Кадирова з'явилося після того, як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Чечня могла бути незалежною від Росії, адже країна багато століть боролася за свою свободу.

Нагадаємо, раніше глава Чечні Рамзан Кадиров закликав мусульман об’єднатися проти НАТО. При цьому своє звернення "дон-дон" чомусь опублікував китайською мовою. "Ми закликаємо весь ісламський світ, усіх розсудливих людей об'єднатися спільними зусиллями проти нашого спільного ворога", – заявив Кадиров.

Також глава Чечні Рамзан Кадиров заявляв, що відправить своїх синів на війну проти України. Він обіцяв кинути їх у найгарячіші бої. "Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати. І я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках зіткнення", - заявив Кадиров.

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