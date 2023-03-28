Україна може отримати не менше 40 французьких винищувачів Mirage - Intelligense Online

Серед можливих постачальників - Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція. За даними французьких журналістів, перший транш, найімовірніше, виконають ОАЕ.

Україна сподівається отримати близько сорока реактивних літаків Mirage / Фото Вікіпедія, pixabay.com

Україна розраховує отримати не менше 40 французьких багатоцільових винищувачів Mirage 2000-9. Серед можливих постачальників - Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція. Про це 27 березня написали журналісти французького порталу Intelligense Online.

"Після тривалого переговорного процесу, який впродовж декількох тижнів обтяжував збройових брокерів, що працюють на Київ, Україна сподівається отримати близько сорока реактивних літаків Mirage", — пише видання.

Перший транш, найімовірніше, виконають ОАЕ, повідомляє французьке видання.

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Зазначимо, 22 березня французьке видання Le Figaro повідомило, що близько 30 українських льотчиків упродовж понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на французьких багатоцільових винищувачах Dassault Mirage 2000.

Журналісти писали, що рішення навчати українських льотчиків на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі нібито було ухвалено напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в Париж 8 лютого.

23 березня представник Міноборони Франції Ян Гравет спростував повідомлення ЗМІ про навчання українських льотчиків. За його словами, мова йде про те, що пілотів вчать, як використовувати системи ППО, а також навичкам виживання при катапультуванні на території противника.

Що таке Mirage 2000 Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції в кінці XX-початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Винищувачі для України

23 березня Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29. Про це повідомив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Раніше Надь заявив, що Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння в минулому році.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що оскільки винищувачі МіГ-29 в Польщі та Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу та оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами.

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