Потрібні боєприпаси та винищувачі: Зеленський пояснив, чому Україна не може почати контрнаступ

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз сили оборони України не можуть перейти в контрнаступ і почати звільнення окупованих територій, оскільки наша країна досі потребує боєприпасів і винищувачів.
В інтерв'ю японському виданню Yomiuri глава держави підкреслив, що ситуація на Сході, де зараз знаходиться епіцентр боїв, погана. Причина - нестача боєприпасів. За його словами, армія РФ за день використовує втричі більше снарядів, ніж Сили оборони України.
"Ми ще не можемо почати. Ми не можемо їх відправити", — сказав президент.
Президент Зеленський попросив Японію про військову допомогу. Він підкреслив, що покладає на неї великі надії, як на країну-главу "Великої сімки".
"Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми в стані війни та не можемо чекати", - підкреслив президент.
Контрнаступ ЗСУ
18 березня спікер Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що контрнаступ ВСУ почнеться після того як будуть проведені всі необхідні заходи. Армії потрібні злагоджені й навчені резерви з новою військовою технікою. Вони повинні мати можливості для завдання рішучого удару по військах агресора Росії, щоб відкинути ворога з усіх українських територій.
23 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія втрачає значні сили в місті Бахмут Донецької області, ворог видихається, і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.
"Зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом", - написав Сирський у Telegram.
Видання Politico писало, що весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів.
Як пише видання, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.
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