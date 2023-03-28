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Окупанти атакували Україну дронами-камікадзе і винищувачами Су-35: сили ППО збили 12 Shahed з 13

28 березня 2023, 06:45
Всього при обстрілі росіяни використали 13 "шахедів", один розвідувальний БПЛА "Гранат-4" та дві керовані авіаційні бомби.
Дим, дрони-камікадзе Шахед
Вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Шахед / pixabay.com, Telegram

У ніч на 28 березня під час російських ракетних обстрілів Повітряні сили ЗСУ збили 12 БПЛА Shahed-136/131 і один дрон-розвідник Гранат-4.

Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, всього при обстрілі росіяни використовували 13 "шахедів", один розвідувальний БПЛА "Гранат-4" і дві керовані авіаційні бомби. Атака "шахедів" здійснювалася з північного і південно-східного напрямку.

Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області й атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

відео дня

"В результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил і ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БПЛА "Shahed-136/131" і один розвідувальний БПЛА "Гранат-4", - повідомили у Повітряних силах.

Окупанти атакували Україну дронами-камікадзе і винищувачами Су-35: сили ППО збили 12 Shahed з 13
t.me/kpszsu

Також у Повітряних силах показали відео зі збитим ворожим дроном.

Сили ППО збили ворожий дрон
Сили ППО збили ворожий дрон / скріншот

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 27 березня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Сирена звучала зокрема і в столиці. Пролунали кілька вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці були вибухи в Оболонському та Святошинському районах.

"У Святошинському районі горить приміщення магазину", - написав мер Києва.

Постраждалих, за попередніми даними немає.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня країна-окупант Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Внаслідок ворожого обстрілу безпілотниками іранського виробництва у Кривому Розі зафіксовано влучання. Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки "Шахедами" у Кривому Розі немає загиблих чи поранених.

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