Україна може бути причетна до удару дронів по Кремлю на початку травня - CNN

Розвідка США достеменно не знає, хто стояв за атакою безпілотників на Кремль на початку травня, але схиляється до версії про причетність спецслужб України.

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Атака на Кремль сталася в ніч на 3 травня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Американська розвідка не виключає причетність української сторони до удару безпілотників по Кремлю на початку травня 2023 року. Про це телеканалу CNN повідомили джерела, знайомі з розвідданими.

Зазначається, що американські офіційні особи звернули увагу на розмови між українськими чиновниками, які звинувачували один одного в атаці дронів на Кремль на початку травня, що сприяло американській оцінці того, що українська сторона може бути відповідальною за це.

У перехоплених розмовах деякі представники української військової та розвідувальної бюрократії припускають, що операцію провели українські сили спеціальних операцій.

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Ці розмови в поєднанні з іншими перехопленими повідомленнями російських чиновників, які звинувачують Україну в нападі та дивуються, як це сталося, змусили американців розглянути можливість того, що за інцидентом 3 травня стоїть українська група.

Однак США не змогли дійти остаточного висновку щодо того, хто був відповідальним за атаку на Кремль.

Американські чиновники також досі вважають малоймовірним, що високопоставлені чиновники українського уряду, включаючи президента України Володимира Зеленського, віддали наказ про атаку або знали про неї заздалегідь.

CNN нагадує, що 3 травня два безпілотники підлетіли до кремлівського Сенатського палацу і завдали удару по даху будівлі.

Безпілотники, які влучили у Кремль, були невеликими, з відносно легким корисним навантаженням, та, ймовірно, саме тому на них не спрацювала російська система ППО, повідомили джерела CNN. Невідомо, чи мали дрони достатню дальність польоту, щоб долетіти з України до Москви.

Атака на Кремль 3 травня 2023

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну в нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що Україна непричетна до цієї події. За його словами, Кремль міг бути атакований безпілотниками через внутрішньоросійське протистояння. Версій, чому була здійснена така атака, може бути кілька – від активності місцевих сил опору до розборок між вежами Кремля.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль і на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, наша держава використовує зброю для захисту своєї території.

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