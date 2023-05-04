Військовий експерт розповів, чому удар дронами по Кремлю могли завдати партизани

Військовий експерт Роман Світан взагалі вважає, що удар по Кремлю дронами завдали якісь російські опозиційно-партизанські сили.

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Роман Світан і атака дронами по Кремлю / колаж Главред, скріншоти з відео

Удар безпілотниками по московському Кремлю, який трапився в ніч з 2 на 3 березня показав той факт, що система протиповітряної оборони країни-агресора Росії практично нездатна працювати по військових цілях. Про це в інтерв'ю Главреду сказав полковник запасу і військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Перш за все, такими діями була показана цілковита нездатність російської ППО працювати по військових об'єктах. Адже в Москві ближче до Кремля стягнули масу "панцирів" на дахи будинків, але вони не спрацювали по безпілотникам", − говорить фахівець.

Світан взагалі вважає, що удар по Кремлю дронами завдали якісь російські опозиційно-партизанські сили.

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"Крім того, таким чином російські партизани можуть просто про себе заявляти, показувати, що вони є, працюють і здатні виконувати бойові завдання. Адже атака безпілотників на Кремль - це досить потужний інформаційний посил. Якщо російські партизани найближчим часом візьмуть на себе відповідальність – це буде сильна заява, хороший піар", − підсумував він.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну в нібито "спробі завдати удару" по резиденції очільника країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що на Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Також він додав, що удар по Кремлю, на відміну від терористичних атак агресора Росії на українські міста, не можна назвати терактом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає ніякого сенсу атакувати Кремль. Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

Дивіться відео - радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Москви на адресу Києва через нічні удари дронів по Кремлю:

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