Терорист Гіркін вибухнув істерикою через удар по Кремлю і закликав Путіна "знищити Україну"

Стрєлков закликав путінський режим "прокинутися" і почати воювати з Україною "всерйоз, знищуючи інфраструктуру і саму українську державність".

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Терорист Гіркін вибухнув істерикою через удар по Кремлю / скріншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) закотив істерику через атаку невідомого беспілотника на Кремль. Російський терорист закликав диктатора РФ Володимира Путіна "знищити Україну".

Як зазначив Гіркін у своєму Telegram-каналі, атака на Кремль повністю зруйнувала міф про "могутність російської армії", а Путін і глава Міноборони РФ Сергій Шойгу вдають, що "все в порядку".

"Востаннє ворог бомбив Москву 1942-го. Якась Україна (країна без ядерної зброї, без флоту та без потужної військової промисловості) проводить демонстративну, на камери, атаку на Кремль, серце "ядерної наддержави". Медійно це виглядає непогано для ворога, правда?", - зазначив російський терорист.

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Стрєлков закликав путінський режим "прокинутися" і почати воювати з Україною "всерйоз, знищуючи інфраструктуру і саму українську державність".

Окрім того, терорист Гіркін-Стрєлков назвав Київ та Одесу "російськими містами, де розгулюють"укронацисти". Він звернувся до Путіна, Герасімова і Шойгу, заявивши, що "час настав".

"Поки що добрий десяток регіонів Росії щодня атакує ворог. Не помічати це, вдаючи, що все гаразд — зрада. Час настав… Настав час, сподіваюся, не для чергових жестів доброї волі. Україна має бути знищена", - видав російський воєнний злочинець.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну у нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції у Ново-Огарьово.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що на Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Також він додав, що удар по Кремлю, на відміну від терористичних атак агресора Росії на українські міста, не можна назвати терактом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає жодного сенсу атакувати Кремль. Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

Дивіться відео - радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Москви на адресу Києва через нічні удари дронів по Кремлю:

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