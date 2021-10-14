Україна і ЄС зміцнюють військову співпрацю: у Лаврова загрожують ескалацією війни на Донбасі

Поява військово-навчальної місії ЄС в Україні може призвести до ескалації на Донбасі - МЗС Росії / Reuters

У Міністерстві закордонних справ Росії стурбовані можливою появою на території України військово-тренувальної місії Євросоюзу і вважають таку ініціативу порушенням Мінських угод. При цьому російська влада попереджає про "ескалацію напруженості" на Донбасі у разі реалізації подібного сценарію.

Як повідомляє ТАСС, офіційна представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова у четвер, 14 жовтня, заявила про те, що Москва бачить у можливій появі військово-навчальної місії ЄС в Україні "мілітаризацію" країни. Таке рішення, за її словами, мовляв, може призвести до "ескалації напруженості на Донбасі". Росія закликає відмовитися від подібних дій.

"Заклопотаність, звичайно, викликає розгляд Брюсселем планів з розгортання в Україні військово-тренувальної місії Євросоюзу. Реалізація цієї ініціативи, а вона, до речі, прямо суперечить Мінським угодам, сприятиме мілітаризації України та ескалації напруженості на Донбасі. Вона також заохочуватиме владу у Києві до подальшого саботажу мінського комплексу заходів. І через це ми закликаємо відмовитися від цього, м'яко сказати, необдуманого кроку", - сказала Захарова.

Також вона підкреслила, що якщо в ЄС ухвалили зважене рішення щодо такої ініціативи, то у Москви, "викликають питання" подібні дії.

Військово-навчальна місія ЄС в Україні

На початку жовтня німецьке видання Welt am Sonntag, посилаючись на документи Європейської служби зовнішніх зв'язків, опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що ЄС розглядає можливість створення в Україні військово-навчальної місії. Мотивом такого рішення назвали намір Європи продемонструвати солідарність з Україною у зв'язку з концентрацією російських військ поблизу українських кордонів.

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Речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що Київ і Брюссель розглядають можливість появи на території української держави військово-навчальної місії ЄС. За його словами, мова йде про роботу місії в освітньому секторі, пов'язаному з професійною підготовкою українських військових.

Глава Євроради Шарль Мішель на спільній з президентом України Володимиром Зеленським підсумковій пресконференції за мотивами саміту Україна-ЄС, заявив про те, що Європа вивчає питання запуску нової військово-навчальної місії на території української держави. Брюссель готовий обговорювати з Києвом спільні проекти з питань військової освіти.

У Міноборони України розраховують на появу військово-навчальної місії ЄС на території української держави до кінця 2021 року. За словами міністра оборони Андрія Тарана, до роботи місії планується підключити 30 постійних радників з Євросоюзу.