Євросоюз може створити в Україні військову навчальну місію - ЗМІ

Євросоюз може створити в Україні військову навчальну місію / УНІАН

Європейський союз розглядає можливість створення в Україні військової навчальної місії ЄС.

Таку інформацію оприлюднила газета Welt am Sonntag з посиланням на внутрішній документ Європейського зовнішньополітичного відомства, що потрапив в її розпорядження.

Зазначається, що місія може отримати назву EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, військово-консультативна та навчальна місія ЄС в Україні - ред.).

За інформацією ЗМІ, в Європейському зовнішньополітичному відомстві вважають, що вона стала б вираженням солідарності з Україною через військову активність Росії поблизу українського кордону, а також на тлі ситуації з Кримом.

Реклама

Також йдеться про розширення чинної з 2014 року Консультативної місії ЄС з реформи сектору цивільної безпеки України.

За даними видання, створити навчальну місію наприкінці липня попросили глави МЗС і Міноборони України, написавши листа главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю.

Читайте такжеЄвросоюз запропонував США разом "змагатися" з РосієюНагадаємо, раніше Рада ЄС одноголосно ухвалила рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, запроваджених у 2014-му році у зв'язку з приєднанням Криму та війною на Донбасі.