В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони

Андрій Таран / прес-служба Міноборони

Воєнний місія Євросоюзу в Україні з'явиться до кінця 2021 року. До неї планується залучити 30 постійних радників ЄС. Про це повідомив Міністр оборони України Андрій Таран.

"Робимо все необхідне, щоб вже до кінця поточного року військова дорадчо-тренувальна місія з площини напрацювання юридичної бази перейшла в стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС", - сказав Таран.

Міністр уточнив, що у військову місію планується залучити 30 постійних радників ЄС. За його словами, їхня участь дозволить створити в Україні багаторівневу систему військової освіти та запровадити якісне дистанційне навчання.

Зміни повинні торкнутися адміністративні та управлінські процеси, а також організаційно-штатні структури військових навчальних закладів та їх матеріальну базу.

Читайте такжеНавіщо ЄС поспішає з військово-навчальною місією в Україні

Реклама

"Реалізація цього проекту дозволить залучити кращі практики і допомогу в процесі реформування системи військової освіти Збройних сил України, які властиві державам-членам Європейського Союзу", - підкреслив Таран.

Раніше Гларед писав про те, що Європейський союз розглядає можливість створення в Україні військової навчальної місії ЄС.

Таку інформацію оприлюднила газета Welt am Sonntag з посиланням на потрапив в її розпорядження внутрішній документ Європейського зовнішньополітичного відомства. Зазначається, що місія може отримати назву EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, військово-консультативна та навчальна місія ЄС в Україні - ред.).