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Україна та ЄС обговорюють нову військово-навчальну місію - МЗС

4 октября 2021, 17:54

Початок військово-навчальної місії відповідає стратегічним інтересам як України, так і Євросоюзу, вважають в МЗС нашої країни.

Євросоюз
В ЄС обговорюють військову місію в Україні / Фото Reuters

У МЗС України повідомили про те, що наша країна і Євросоюз обговорюють важливе питання щодо початку військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні.

"Україна і Європейський Союз підтримують регулярний діалог у контексті загальної політики безпеки та оборони ЄС. Нагадаю, що в рамках цієї політики в грудні 2014 року на території нашої держави розгорнулася Консультативна місія ЄС з реформування громадянського сектору безпеки України (EUAM). Українська та європейська сторони зараз обговорюють різні модальності подальшої взаємодії. Одна з можливих опцій - початок військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні", - підкреслив спікер українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі кореспонденту УНІАН.

За його словами, така місія могла б охопити сфери, зараз непокриті Консультативною місією ЄС (EUAM).

"Перш за все, мова йде про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. Контакти з цього питання тривають", - додав спікер.

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Дипломат висловив переконання, що початок військово-навчальної місії відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС.

Раніше Глдавред писав про те, що Європейський союз розглядає можливість створення в Україні військової навчальної місії ЄС.

Таку інформацію оприлюднила газета Welt am Sonntag з посиланням на потрапив в її розпорядження внутрішній документ Європейського зовнішньополітичного відомства. Зазначається, що місія може отримати назву EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, військово-консультативна та навчальна місія ЄС в Україні - ред.).

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