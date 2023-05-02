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Україна готує наступ у найближчі тижні - держсекретар США

Дмитро Відоменко
2 травня 2023, 20:38 оновлено 2 травня, 20:38
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Влада США вустами Ентоні Блінкена дала знати, що їм відомо - українська армія готує наступ у найближчі тижні.
Блінкен, ВСУ
Ентоні Блінкен / Колаж фото УНІАН

Владі Сполучених Штатів Америки відомо, що українська армія готує наступ на російських агресорів вже в наступні тижні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, якого цитує "Голос Америки".

"Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні", - сказав він.

Блінкен закликав світову громадськість ретельно спостерігати, що станеться далі. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, успіх ЗСУ на полі бою ‒ найкращий і, ймовірно, найшвидший шлях до переговорів, які принесуть справедливий і стійкий мир.

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Крім того, держсекретар США пояснив ‒ плани Росії вже зазнали поразки. Таким чином, він відповів на питання, що, незважаючи на активну міжнародну підтримку офіційного Києва, на фронтах україно-російської війни ситуація явно зайшла в глухий кут.

Контрнаступ українських військових

Раніше американський телеканал СNN підкреслював, що Москва недостатньо готова до українського контрнаступу. Зазначалося, що довгоочікуваний контрнаступ України здається неминучим, і те, як кожна зі сторін готується, дуже красномовно говорить про її готовність. РФ зараз знаходиться на стадії "бійки в барі перед закриттям".

Британське видання The Guardian зазначало, що контрнаступ Збройних сил України стане вирішальним випробуванням для України. На успіх Сил оборони України впливатимуть фактори, які від них не залежать, зокрема – забезпечення боєприпасами та погодні умови.

Також раніше повідомлялося, що армія України зіткнулася з гострим дефіцитом боєприпасів, ситуація певною мірою обмежує можливості для проведення успішної контрнаступальної операції. Для успіху ЗСУ на полі бою потрібно більше боєприпасів. Чехія готова збільшити поставки боєприпасів і проведе роботу з союзниками, щоб знайти можливість організувати додаткове забезпечення з інших джерел, заявив чеський президент Петр Павел.

Дивіться відео з прогнозами Олега Жданова та Романа Світана щодо контрнаступу ЗСУ:

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Ентоні Блінкен війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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