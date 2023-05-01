УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Зійшов з рейок потяг з нафтою і вибухнула електроопора: в РФ відбулися дивні надзвичайні події

Альона Вороніна
1 травня 2023, 12:32 оновлено 1 травня, 12:39
181
У двох регіонах країни-агресорки відбулися вибухи на різних об’єктах. Зокрема, у Росії стверджують, нібито внаслідок підриву зійшов з рейок потяг.
Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в РФ, взорванная электроопора
У РФ відбулися дивні надзвичайні події/ Telegram Baza, Telegram Дрозденко

У країні-агресорці Росії в один день, 1 травня, відбулися дві надзвичайні події у різних регіонах. Так, у Брянській області РФ зійшов з рейок потяг, який був завантажений нафтопродуктами.

За попередніми даними, це сталося нібито через підрив на залізничному полотні. Про подію повідомив російський Telegram-канал Baza.

"На перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг із 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна. Попередньо, незадовго до сходу потяга стався підрив залізниці", – зазначається у повідомленні.

відео дня

У Telegram-каналу розповіли, що 708 вагонів лежать на боці. Після сходження потяга з рейок відбулася пожежа. На місці події перебувають екстрені служби.

Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в РФ
Потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок в РФ/ Telegram Baza
Последствия схождения поезда с рельсов в Брянской области РФ
Наслідки сходження потяга з рейок у Брянській області РФ/ скрін

Дивіться відео наслідків сходження потяга з рейок у Брянській області РФ:

Підірвана опора лінії електропередачі

Також в РФ повідомили, що у Ленінградській області була підірвана опора лінії електропередачі. При цьому на другій електроопорі був виявлений вибуховий пристрій, який, як зазначається, був ліквідований. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі.

"О 00:01 1 травня на території Сусанинського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другій – виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій", – написав він.

Губернатор регіону країни-агресорки Росії повідомив, що нібито населені пункти та цивільна інфраструктура були переключені підстанцією в автоматичному режимі, тому перебоїв у електропостачанні немає. Він зазначив, що на місці події зараз працюють ФСБ і прокуратура.

Взорванная электроопора в РФ
У Ленінградській області РФ вибухнула електроопора/ Telegram Дрозденко
Взорванная электроопора в РФ
У Ленінградській області РФ вибухнула електроопора/ Telegram Дрозденко
Взорванная электроопора в РФ
У Ленінградській області РФ вибухнула електроопора/ Telegram Дрозденко

Надзвичайні події в РФ

Раніше повідомлялося, що увечері в суботу, 29 квітня, у російській Пермі спалахнула пожежа на території компанії Мотовиліхінські заводи. Там виробляють артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню для російської окупаційної армії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мотовиліхінські заводи потрапили під санкції України, Євросоюзу, Канади та США.

Нагадаємо, у селищі Суземка Брянської області в ніч на 30 квітня сталася пожежа та часткове руйнування житлового будинку. Губернатор області Олександр Богомаз після цього одразу заявив, нібито селище "обстріляли ЗСУ".

Вас також може зацікавити:

новини Росії вибух
Реклама

Головне за день

Найближчі місяці будуть вирішальними: на контрнаступ ЗСУ вплинуть кілька факторів - The Guardian

Найближчі місяці будуть вирішальними: на контрнаступ ЗСУ вплинуть кілька факторів - The Guardian

12:34 Україна
"Доведеться його заарештувати": у ПАР готові затримати Путіна через ордер МКС

"Доведеться його заарештувати": у ПАР готові затримати Путіна через ордер МКС

11:52 Світ
Переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна: експерт назвав вигоду Китаю від затяжної війни

Переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна: експерт назвав вигоду Китаю від затяжної війни

10:41 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:54

Не вручали повістку: у поліції пояснили, за що військові жорстко затримували чоловіка в Івано-Франківську

12:57

Захід дасть авіацію для контрнаступу, ЗСУ увірвуться до Криму: несподіваний прогноз окультиста з РФВідео

12:40

США без Байдена: дипломат розповів, чого очікувати Україні із новим президентом АмерикиВідео

12:34

Найближчі місяці будуть вирішальними: на контрнаступ ЗСУ вплинуть кілька факторів - The Guardian

12:32

Зійшов з рейок потяг з нафтою і вибухнула електроопора: в РФ відбулися дивні надзвичайні подіїВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:11

Влітку українців чекає великий перерахунок пенсій: хто під нього потрапитьВідео

11:52

"Доведеться його заарештувати": у ПАР готові затримати Путіна через ордер МКС

11:49

У боях з окупантами загинув молодий захисник України з Дніпропетровщини: йому було всього 23 роки

11:47

Дружина Тищенка погладшала на 17 кілограм і показала фотоВідео

Реклама
11:42

Головоломка для найуважніших: потрібно знайти заховану літеру на малюнку за 9 секунд

11:05

На колінах і з лопатою в руках: Лорак в Москві відзначилася дивною витівкою

11:04

"Підтримка США - це питання виживання": Яременко оцінив важливість резолюції про перемогу УкраїниВідео

10:57

"Україна стане економічно міцною": астролог спрогнозував фінансовий стан українців у 2023-2024 рокахВідео

10:41

Переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна: експерт назвав вигоду Китаю від затяжної війни

10:12

"Марс в Раку - це прекрасний час": діловий гороскоп від Влада Росса на травень-2023Відео

10:06

Вілла в Іспанії за "білі квитки": навколо одеського військкома розгорівся скандал, у ЗСУ відреагували

09:53

Дочка найстаршої матері України не хоче повертатися додому: Анна-Марія розповіла про дивацтва ПідвербноїВідео

09:33

Контратака в Бахмуті: ЗСУ пішли вперед і вибили окупантів з позицій

09:32

Українці зможуть отримати від 200 тисяч до 1 млн грошової допомоги: хто має право

08:59

У чому ніколи не зізнається "хороший русский"Погляд

Реклама
08:54

У Бахмуті окупанти вбили добровольця зі США: він потрапив у засідку, коли захищав евакуйованих

08:39

РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: багато поранених, серед них – діти

08:38

Москва недостатньо готова до українського контрнаступу - CNNВідео

08:37

Один ангел-охоронець на двох: чому не можна називати сина на честь батька, а дочку - на честь матері

08:16

Папа Римський натякнув на секретну миротворчу місію Ватикану в Україні

08:00

В Україні переписали цінники на популярний продукт: що змінилося

07:37

У Мелітополі пролунав вибух у готелі, де жили окупантиВідео

06:56

У ніч на 1 травня РФ атакувала Україну ракетами і дронами: що відомоВідео

06:34

Чи посадять китайці нас за стіл переговорів з ПутінимПогляд

04:31

Гороскоп на травень 2023: на знак зодіаку Терези чекає дуже прибутковий місяцьВідео

03:20

Змітають за 1 хвилину відразу гарячими: швидкі коржі на сковороді захоплять всіх - рецептВідео

03:05

Роль Китаю і знищення Росії: експерт назвав вигідний для України сценарійВідео

02:05

Сестра Кардашьян показала моторошний шрам після смертельно небезпечної хвороби

01:35

"Російські війська почнуть відступати": астролог назвав важливу дату для України у війні з РФВідео

00:51

Навіщо 1 травня потрібно встати до світанку: прикмети і що не можна робитиВідео

00:16

Що смажити першим – моркву чи цибулю: несподівана відповідь здивує навіть досвідчених господинь

30 квітня, неділя
23:50

"Мого чоловіка назвали на честь овоча": молода пара хоче дати своїй дитині "унікальне" ім'я

23:10

"Кинули в бій всі свої ресурси": Маляр заявила, що росіяни мали незначний успіх на фронтіВідео

22:30

"Все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра": Україна обов'язково отримає літаки - РезніковВідео

22:14

Гороскоп для Дів на травень 2023: нові можливості, підвищення статусу і хороше знайомствоВідео

Реклама
21:55

"Влаштують масовий заміс": астролог назвала небезпечні міста з 1 по 9 травня - гороскоп для УкраїниВідео

21:54

Ділять разом опіку: ДіКапріо зустрічається з колишньою коханою Камілою МорронеВідео

21:34

Боєприпаси ЗСУ для успіху на полі бою: Чехія та союзники готують нову допомогу УкраїніВідео

21:20

Гороскоп для Левів на травень 2023: несподівані події та амбітні планиВідео

21:01

Відомий астролог назвав точний рік вступу України до ЄС та НАТОВідео

20:31

Куди подіти стару спідню білизну: чому не можна зберігати та як викинути без шкоди для тіла і душі

20:26

Окупанти РФ на Луганщині втрачають до 70 військових на день: "МДБ" наполягає на кремації загиблихВідео

20:11

Відомий український журналіст отримав смертельне поранення на фронтіВідео

20:07

У Росії несподівано помер відомий ведучий та модельєр

19:52

Ядерний удар по Україні: ризик є, але це малоймовірноПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
СалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти