Зійшов з рейок потяг з нафтою і вибухнула електроопора: в РФ відбулися дивні надзвичайні події

У двох регіонах країни-агресорки відбулися вибухи на різних об’єктах. Зокрема, у Росії стверджують, нібито внаслідок підриву зійшов з рейок потяг.

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У РФ відбулися дивні надзвичайні події/ Telegram Baza, Telegram Дрозденко

У країні-агресорці Росії в один день, 1 травня, відбулися дві надзвичайні події у різних регіонах. Так, у Брянській області РФ зійшов з рейок потяг, який був завантажений нафтопродуктами.

За попередніми даними, це сталося нібито через підрив на залізничному полотні. Про подію повідомив російський Telegram-канал Baza.

"На перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг із 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна. Попередньо, незадовго до сходу потяга стався підрив залізниці", – зазначається у повідомленні.

відео дня

У Telegram-каналу розповіли, що 708 вагонів лежать на боці. Після сходження потяга з рейок відбулася пожежа. На місці події перебувають екстрені служби.

Потяг з нафтопродуктами зійшов з рейок в РФ/ Telegram Baza

Наслідки сходження потяга з рейок у Брянській області РФ/ скрін

Дивіться відео наслідків сходження потяга з рейок у Брянській області РФ:

Підірвана опора лінії електропередачі

Також в РФ повідомили, що у Ленінградській області була підірвана опора лінії електропередачі. При цьому на другій електроопорі був виявлений вибуховий пристрій, який, як зазначається, був ліквідований. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі.

"О 00:01 1 травня на території Сусанинського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другій – виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій", – написав він.

Губернатор регіону країни-агресорки Росії повідомив, що нібито населені пункти та цивільна інфраструктура були переключені підстанцією в автоматичному режимі, тому перебоїв у електропостачанні немає. Він зазначив, що на місці події зараз працюють ФСБ і прокуратура.

У Ленінградській області РФ вибухнула електроопора/ Telegram Дрозденко

У Ленінградській області РФ вибухнула електроопора/ Telegram Дрозденко

У Ленінградській області РФ вибухнула електроопора/ Telegram Дрозденко

Надзвичайні події в РФ

Раніше повідомлялося, що увечері в суботу, 29 квітня, у російській Пермі спалахнула пожежа на території компанії Мотовиліхінські заводи. Там виробляють артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню для російської окупаційної армії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мотовиліхінські заводи потрапили під санкції України, Євросоюзу, Канади та США.

Нагадаємо, у селищі Суземка Брянської області в ніч на 30 квітня сталася пожежа та часткове руйнування житлового будинку. Губернатор області Олександр Богомаз після цього одразу заявив, нібито селище "обстріляли ЗСУ".

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