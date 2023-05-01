Зійшов з рейок потяг з нафтою і вибухнула електроопора: в РФ відбулися дивні надзвичайні події

У країні-агресорці Росії в один день, 1 травня, відбулися дві надзвичайні події у різних регіонах. Так, у Брянській області РФ зійшов з рейок потяг, який був завантажений нафтопродуктами.
За попередніми даними, це сталося нібито через підрив на залізничному полотні. Про подію повідомив російський Telegram-канал Baza.
"На перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг із 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна. Попередньо, незадовго до сходу потяга стався підрив залізниці", – зазначається у повідомленні.
У Telegram-каналу розповіли, що 708 вагонів лежать на боці. Після сходження потяга з рейок відбулася пожежа. На місці події перебувають екстрені служби.
Дивіться відео наслідків сходження потяга з рейок у Брянській області РФ:
Підірвана опора лінії електропередачі
Також в РФ повідомили, що у Ленінградській області була підірвана опора лінії електропередачі. При цьому на другій електроопорі був виявлений вибуховий пристрій, який, як зазначається, був ліквідований. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі.
"О 00:01 1 травня на території Сусанинського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другій – виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій", – написав він.
Губернатор регіону країни-агресорки Росії повідомив, що нібито населені пункти та цивільна інфраструктура були переключені підстанцією в автоматичному режимі, тому перебоїв у електропостачанні немає. Він зазначив, що на місці події зараз працюють ФСБ і прокуратура.
Надзвичайні події в РФ
Раніше повідомлялося, що увечері в суботу, 29 квітня, у російській Пермі спалахнула пожежа на території компанії Мотовиліхінські заводи. Там виробляють артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню для російської окупаційної армії.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мотовиліхінські заводи потрапили під санкції України, Євросоюзу, Канади та США.
Нагадаємо, у селищі Суземка Брянської області в ніч на 30 квітня сталася пожежа та часткове руйнування житлового будинку. Губернатор області Олександр Богомаз після цього одразу заявив, нібито селище "обстріляли ЗСУ".
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