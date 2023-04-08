Діалог щодо припинення вогню в Україні зіграє на руку РФ, перемовини поки що неможливі - Блінкен

Не можна допустити закріплення окупаційних військ країни-агресора Росії на території України, зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Агресорка Росія поки що не готова до справжніх перемовин - Блінкен / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Сьогодні перемовини між Україною та країною-окупантом Росією щодо припинення вогню неможливі. Москва може скористатися можливістю, перегрупувати війська і знову напасти. Не можна допустити закріплення захоплення українських територій окупантами РФ. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Tagesschau, ідея про перемовини щодо припинення вогню в розв'язаній Росією війні з Україною для когось може бути предметом інтересу, проте треба не забувати, що в обставинах, які склалися, діалог може призвести до закріплення окупації РФ українських територій.

За його словами, в такій ситуації справжнього миру досягти не вдасться.

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"Для когось ідея припинення вогню може бути спокусливою – і я це розумію. Але якщо це означає фактичну ратифікацію захоплення Росією значних українських територій, то це не буде справедливим і тривалим миром", - пояснив Блінкен.

Також держсекретар США додав, що Росія може скористатися ситуацією, відновити свої сили і піти в новий наступ на Україну.

"Росія повинна дійти до того, щоб бути готовою до конструктивних перемовин. Метою повинен бути справедливий і міцний мир", - підкреслив Ентоні Блінкен.

Перемовини України та Росії

Посол України у ФРН Олексій Макєєв раніше заявив, що замість закликів до перемовин Києва та Москви потрібно зосередитися на зусиллях з виведення російських окупаційних військ з українських територій.

Саме такого кроку треба вимагати від директора РФ Володимира Путіна.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що рішення про перемовини з Росією повинна ухвалювати виключно Україна. Президент Володимир Зеленський сам вирішить, коли розпочати діалог з агресором Москвою і визначить предмет розмови.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вибухнув, мовляв, "умовою" щодо перемовин Києва і Москви. За його словами, діалог може відбутися в разі нібито "врахування законних інтересів РФ" і страхів Москви перед НАТО.

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Війна Росії проти України: