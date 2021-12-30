Військова атака РФ на Україну і крах ПП-2: у Німеччині попередили Москву про удар

Німеччина може зупинити ПП-2 у разі загострення військового конфлікту Росії з Україною - Хабек / Reuters

Ухвалення всіх рішень, пов'язаних з роботою газопроводу Північний потік-2, має відповідати вимогам німецького законодавства. Слід проаналізувати всі питання з позиції геополітичних перспектив. У разі загострення конфлікту, пов'язаного з посиленням російських військ в зоні конфронтації на Донбасі і біля кордонів України, енергетичний проект Газпрому може бути зупинено. Будівництво магістралі РФ може відвернути увагу від транзитного статусу України, тому Києву потрібно переходити на відновлювані джерела енергії. Берлін виділить на реалізацію такої програми 150 мільйонів євро. Про це заявив віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Як повідомляє DW, він виступив на підтримку рішення Кабміну ФРН, згідно з яким уряд не втручається в питання схвалення трубопроводу Північний потік-2 і розглядає процедури, пов'язані з його можливим запуском, тільки з правової точки зору.

Німеччина може зупинити Північний потік-2

Міністр економіки допустив зупинку проекту ПП-2 у разі загострення російсько-українського збройного конфлікту. Якщо ситуація стане критичною, Німеччині слід прийняти політичні рішення, спрямовані на нові санкції проти Росії.

"Політика повинна бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з точки зору зовнішньої політики і геополітики. Це означає, що, дивлячись на ситуацію на сході України і нарощування там російських військ, доведеться приймати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", - сказав Хабек.

Берлін готує 150 мільйонів допомоги Україні

Також він додав, що будівництво ПП-2 може бути спрямоване на відволікання уваги Заходу від статусу України як газового транзитера. Подібним викликам треба протидіяти, підтримуючи українську державу на шляху переходу до відновлюваних джерел енергії. Міністерство економіки надасть на запуск такої програми 150 мільйонів євро.

Реклама

Дивіться відео ТСН - ФРН відмовиться від ПП-2, якщо Росія нападе на Україну

Північний потік-2 готовий до запуску

Російський газопровід Північний потік-2 повністю готовий до роботи. Про це 29 грудня повідомили Ведомости з посиланням на заяву глави Газпрому Олексія Міллера. Заповнення другої нитки трубопроводу газом також завершено.

"Перша і друга нитки газопроводу "Північний потік-2" знаходяться під робочим тиском і повністю готові до експлуатації", - додав він.

Зупинка сертифікації Північного потоку-2

Федеральна мережеве агентство Німеччини (німецький регулятор, - ред.) 16 листопада заявило про припинення реалізації процедури сертифікації компанії-оператора російського трубопроводу Північний потік-2. Процес поставили на паузу через те, що структура власності проекту не відповідає німецькому національному законодавству.

Німецький регулятор поставив Росії умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати на території Німеччини нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену німецькою територією.

Допоки, доки Газпром не виконає вимоги Берліна, сертифікацію ПП-2 відновлено не буде.

Втім, спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Москва планує виконати всі вимоги Німеччини з метою якнайшвидшого запуску магістралі Північний потік-2.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок 13 грудня підтвердила, що сертифікаціяПП-2 зупинена через невідповідність структури власності проекту Третій газовій директиві ЄС, що передбачає заборону однієї й тієї ж компанії займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу.

16 грудня в німецькому регуляторі підкреслили, що сертифікацію Північного потоку-2 не буде завершено у першій половині 2022 року. Таким чином, росіянам не вдасться запустити трубопровід як мінімум до літа наступного року.