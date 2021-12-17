США та Німеччина досягли угоди щодо ПП-2: доля труби Газпрому відтепер залежить від України

У газопроводу Північний потік-2 будуть серйозні проблеми, якщо Росія наважиться на військову операцію проти України / Reuters

США вдалося провести ефективні перемовини з новим урядом ФРН. Німецький уряд зробив низку рішучих заяв щодо трубопроводу Північний потік-2, а угода Вашингтона та Берліна дотримується. Штати і Німеччина досягли домовленості щодо призупинки магістралі Газпрому у разі атаки Росії на Україну.

Як повідомили у Державному департаменті США, угода між Штатами і ФРН щодо Північного потоку-2, яка передбачає допомогу Україні та Європі у зв'язку з ризиками запуску російського трубопроводу, залишається в силі.

читайте такожРізкий зліт ціни на газ у Європі і удар ФРН по ПП-2: Газпром відзвітував про колосальний прибуток"Що стосується "Північного потоку-2", ви бачили угоду між США та Німеччиною щодо наслідків для безпеки України і Європи в міру просування вперед проекту газопроводу, досягнутих раніше в цьому році США і Німеччиною", - сказали у відомстві.

Крім того, в Держдепі уточнили, що Вашингтон та Берлін досягли домовленостей, які включають припинення роботи Північного потоку-2 у разі нової військової агресії Москви щодо Києва.

"У нас відбулися хороші обговорення з новим урядом Німеччини. Вони зробили декілька дуже рішучих заяв щодо "Північного потоку-2" і щодо своєї постійної підтримки угоди, яку ми з ними уклали", - підкреслюється в повідомленні.

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Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини (німецький регулятор, - ред.) 16 листопада призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.

У ФРН поставили РФ умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати у Німеччині нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену німецькою територією.

Допоки, доки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік-2 відновлена не буде.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков казав, що Москва має намір виконати всі вимоги Німеччини з метою якнайшвидшого запуску Північного потоку-2.

13 грудня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила зупинку сертифікації ПП-2. Причиною вона назвала невідповідність структури проекту вимозі ЄС, згідно з якою одна і та ж сама компанія не може займатися видобутком, продажем і транспортуванням газу.

16 грудня в німецькому регуляторі підкреслили, що рішення щодо завершення сертифікації Північного потоку-2 не ухвалять в першій половині 2022 року. Це означає, що запуск трубопроводу Газпрому відкладається мінімум до літа наступного року.