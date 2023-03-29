Загроза Україні та Європі: РФ може нанести підлий ядерний удар з території Білорусі – Санніков

Якщо РФ насмілиться вдарити по країні НАТО ядерною зброєю з Білорусі, то це заплутає Альянс, який не знатиме, як відповісти.

РФ може нанести підлий ядерний удар з території Білорусі, вважає Санніков/ сайт Кремля, скрин, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія своїми намірами розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі може мати на меті вдарити по країні НАТО та уникнути відповіді на це. Після підлого удару російських окупантів у Північноатлантичному альянсі просто не знатимуть, куди бити у відповідь – чи то по Росії, чи по Білорусі.

Таким чином виникне ситуація, коли в Альянсі не зможуть швидко приймати рішення. Таку думку висловив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков в інтерв'ю Главреду.

За словами Саннікова, навряд чи країна-агресорка Росія хоче розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі для удару по Україні. Він зазначає, що це було б нелогічно, адже такий же удар можна нанести і з території РФ.

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"Для чого він це робить? Я тут погоджуся з відомим істориком Юрієм Фельштинським. Він каже, що великого сенсу завдавати ядерного удару по Україні з території Білорусі немає. Не тому, що Путін не розглядає такого варіанту, а тому, що ядерного удару можна завдати і з території Росії", – зазначив Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Якби Росія наважилася вдарити тактичною ядерною зброєю по території України, це поставило б ядерні держави і НАТО в цілому у скрутне становище, адже Україна не є членом НАТО і в Альянсу немає прямих зобов'язань щодо її захисту.

Але з території РБ російські окупанти можуть вдарити не лише по Україні, а й по європейських державах.

"І тут він (історик Юрій Фельштинський – ред.) якраз вбачає сценарій, який відповідає підлим діям Росії протягом усього цього часу: якщо удар завдають з території Білорусі по державі-члену НАТО, то куди має припасти удар (у відповідь – ред.)? На територію Росії – нелогічно, на територію Білорусі ніби теж. Тобто виникає така ситуація, коли в НАТО не зможуть швидко ухвалити однозначне рішення. Сподіваюся, що зараз, після цих заяв, вони все-таки розглянуть варіанти швидкого реагування. Якщо підсумувати всі ці сценарії, то це загроза Україні та Європі", – сказав Санніков.

РФ збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він заявив пропагандистам, що приводом для цього стала заява Великої Британії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. При цьому він сказав, що РФ нібито вже допомогла Лукашенку переобладнати літаки для застосування тактичної зброї.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН і не допустити ядерного шантажу від Путіна. У МЗС наголосили, що заява Путіна про плани розмістити тактичну ядерну зброю в РБ – чергова провокація. Окупанти ведуть жорстоку війну проти України, не можуть перемогти на полі бою і переходять до подібних дій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розміщення тактичної ядерної зброї країною-агресором РФ на території Білорусі не має ніякого сенсу з точки зору подій, що відбуваються на полі бою. Глава Кремля хоче залучити Україну та інші країни до переговорів, попередньо налякавши їх ядерним шантажем, наголосив представник ОП.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що він стурбований намірами російського диктатора Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Американський президент наголосив, що такі заяви російської сторони є дуже небезпечними.

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