Удари України по Росії зброєю Заходу: Блінкен зробив несподівану заяву

Українці самі вирішують, як найкраще захищати свою країну, і які належні заходи потрібно застосувати для звільнення територій, сказав Ентоні Блінкен.

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Україна сама вирішує, як використовувати зброю Заходу - Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Сполучені Штати Америки не заохочують удари ЗСУ по території країни-агресора Росії західними озброєннями, проте Україна сама вирішує, де і як застосовувати передану союзниками зброю. Тільки українці знають, як найкраще захистити свою країну і які заходи слід застосувати для звільнення територій. Про це заявив Державний секретар Ентоні Блінкен.

Як повідомляє Держдеп, під час свого виступу в Техаському університеті Райса 3 жовтня він розповів про те, що Україна має право сама вирішувати, де і яким чином застосовувати зброю, яка передається Заходом. Вашингтон може тільки консультувати Київ.

"Важливо відзначити, що рішення про те, як застосовувати західну військову техніку і де застосовувати, — ці рішення ухвалювати виключно українцям. Вони повинні вирішувати, як найкраще захищати свою країну, як найкраще повернути землі", - зазначив Блінкен. відео дня

США прагнуть уникнути прямого конфлікту з Росією

За словами держсекретаря, Вашингтон не заохочує удари ЗСУ по території Росії, проте остаточне рішення з цього питання залишається за українським військовим керівництвом.

Президент Байден дотримується політики, згідно з якою Штати прагнуть уникнути прямого конфлікту з Росією.

"З першого дня у президента Байдена було дві "дороговказних зірки". Одна з них - переконатися в тому, що ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну і залучити інші країни до того ж. Інша - уникнути прямого конфлікту з Росією", - підкреслив Ентоні Блінкен.

Удари України по Росії

Україна має право бити по РФ зброєю свого виробництва, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, Київ не завдає ударів по країні-агресору західною зброєю, щоб країни-партнери не звинувачували в причетності до війни.

Ударів по Москві все більше, Росії потрібно виконати низку умов, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, для припинення ударів Кремлю слід вивести свої війська з усіх територій України.

Удари по Москві - це тільки початок, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. На його думку, надалі у армії України з'явиться все більше засобів, щоб у Росії стало ще тривожніше.

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