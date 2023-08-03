Україна має право бити по РФ зброєю свого виробництва - Данілов

Україна не має жодних заборон на використання зброї, розробленої власним ВПК, для нанесення ударів по РФ, заявив Олексій Данілов.

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За словами Данилова, у ЗСУ є певні досягнення в плані ударів по РФ / колаж Главред, фото УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не має жодних заборон на використання зброї, розробленої українським військово-промисловим комплексом ‒ для нанесення ударів по території країни-агресора РФ. Свою заяву він зробив в ефірі єдиного телемарафону.

"У нас є домовленості з партнерами, що ми не використовуємо їх зброю для ударів по території РФ, щоб їх не звинувачували в причетності до війни, яку розв'язала РФ, але це не поширюється на зброю, яку виробляє наш ВПК", — сказав він.

За словами Данилова, у ЗСУ є певні досягнення на цій ниві ‒ але не все можна розповідати.

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"Мова повинна йти ще й про якість. Вони повинні не тільки пересуватися, але і бути у відповідному місці, у відповідний час і зробити те, що вони повинні зробити і те, що вони періодично роблять", — сказав він.

"Бавовна" в Москві

Нагадаємо, що вночі 1 серпня, у столиці РФ прогриміли вибухи, дрони атакували бізнес-центр Москва-Сіті. Один з дронів знову потрапив в бізнес-центр. На 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Відомо, що раніше Москву атакували дрони, прогримів вибух у 50-поверховій будівлі. Постраждалих нібито немає, пожежі не було. При цьому вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована після "бавовни".

У Головному управлінні розвідки Міноборони, коментуючи удари БПЛА по Москві, заявили, що росіянам слід звикати до нової реальності, коли війна переноситься вже на територію РФ. Подібні події-результат розв'язаних бойових дій проти України.

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