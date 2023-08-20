Плани Путіна провалилися, Росія під ударами ракет С-200 – розвідка Британії

Удари по Москві безпілотниками стали регулярними, керівництво військово-космічних сил Росії знаходиться під сильним тиском, пишуть в розвідці Великобританії.

https://glavred.net/world/plany-putina-provalilis-chast-rossii-okazalas-pod-udarom-razvedka-britanii-10494448.html Посилання скопійоване

Путін не думав, що росіяни так відчують війну - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Удари дронів і ракет по території Росії останніми місяцями помітно почастішали. Безпілотники б'ють по Москві, летять ракети по інших регіонах країни-агресора, а керівництво Повітряно-космічних сил країни-агресора потрапило під серйозний тиск через проблеми з повітряною обороною західної частини держави. Такі дії є стратегічно важливими, оскільки директор Кремля Володимир Путін розраховував, що війна майже не торкнеться росіян. Про це заявили в Міністерстві оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що останніми місяцями почастішали удари дронами і ракетами по території РФ. Якщо по Москві б'ють БПЛА, то по решті частини Росії наносяться удари ракетами С-200.

"Безпілотні літальні апарати регулярно завдають ударів по Москві. Крім того, почастішали повідомлення про ракетні удари по Росії зенітно-ракетних комплексів С-200. Ця зброя радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів знята з озброєння ППО України, але зараз вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета", - вважають у розвідці. відео дня

Крім того, в Міноборони Британії вказали, що в такій ситуації вагомого тиску зазнають ВКС РФ через проблеми з прикриттям заходу Росії з повітря.

"Керівництво Повітряно-космічних сил (ВКС) РФ, швидше за все, знаходиться під сильним тиском з метою поліпшення протиповітряної оборони над західною частиною Росії", - вважають аналітики.

Також у розвідці додали, що удари по Росії вкрай значущі, адже Путін, коли повномасштабно вторгся до України, не думав, що війна чинитиме прямий тиск на росіян.

"Удари вглиб РФ є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вторгся до України, майже напевно припускаючи, що це буде мати незначний прямий вплив на росіян", - підкреслили в розвідці Британії.

Удари по Росії

Ніччю 18 серпня дрон атакував Москву. Прогримів вибух у районі елітного ділового центру Москва-Сіті. Мер столиці країни-агресора Росії Собянін заявив, що ППО нібито збила дрон, а осколки впали до зони Експоцентру.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко сказав, що ППО не може захистити Москву від атак дронів, оскільки її потужність, як і інших озброєнь РФ, є міфом.

20 серпня в Курську прогримів вибух через атаку дрона. Окупанти сказали, що БПЛА атакував залізничний вокзал. У Москві через "небезпеку дронів" перекривали два аеропорти – Внуково і Домодєдово.

Інші новини: